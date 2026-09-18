Thanh Hóa: Ứng phó mưa lũ theo phương châm '4 tại chỗ'

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Học sinh nhiều địa phương của Thanh Hóa vẫn đang phải nghỉ học vì nước lũ dâng cao

Các địa phương phải chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; trong đó đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương hoãn những cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ diễn biến thực tế, các địa phương phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê; tiếp tục tuần tra, canh gác đê và chủ động phương án sơ tán dân ở vùng bãi sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Đồng thời, ngành Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ và bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phối hợp với địa phương cảnh báo tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thường xuyên cập nhật thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh và di chuyển an toàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tăng cường lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương sơ tán, di dời dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.