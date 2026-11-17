Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền tại 100% điểm trường trên địa bàn tỉnh, với hơn 613.000 lượt người tham gia.

Học sinh trực tiếp tìm hiểu, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy, nổ, tai nạn đuối nước; hướng dẫn cách xử lý tình huống ban đầu, kỹ năng thoát nạn và tự bảo vệ khi xảy ra sự cố. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, gắn với những tình huống thường gặp trong học tập và sinh hoạt.

Bên cạnh phổ biến kiến thức, học sinh còn được trực tiếp tìm hiểu phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thực hành xử lý các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp xã.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, các em được làm quen với những thao tác ứng phó cơ bản, nâng cao khả năng nhận biết nguy hiểm và hạn chế tâm lý lúng túng khi sự cố xảy ra. Các nhà trường cũng khuyến khích học sinh chia sẻ kiến thức, kỹ năng đã học với gia đình.

Đối với công tác phòng, chống đuối nước, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an cơ sở rà soát 1.380 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Tại các khu vực này, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa như lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm; bố trí lực lượng cảnh giới, chốt canh và trang bị phao cứu hộ công cộng tại những vị trí nguy hiểm. Các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cũng được chú trọng tổ chức.

Việc kết hợp tuyên truyền tại trường học với rà soát, cảnh báo và bố trí phương tiện cứu hộ tại các điểm nguy hiểm nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc.