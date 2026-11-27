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Theo bản tin không khí lạnh tăng cường ngày 27/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, đêm qua và sáng sớm 27/11 khu vực tỉnh không mưa, gió nhẹ; lúc 1h00, nhiệt độ không khí phổ biến 19 - 20 độ C. Hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ sau đó tác động đến tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết cụ thể trên đất liền phổ biến không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16 - 18 độ C; đêm và sáng trời rét.

Trên vùng biển Thanh Hóa, từ chiều tối 27/11 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 1,0 - 2,5 m, biển động. Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh này không có thiên tai đi kèm.

Gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cùng các hoạt động hàng hải. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các chủ phương tiện theo dõi sát diễn biến dự báo để chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi và tìm nơi tránh trú an toàn.

Đêm 27 và ngày 28/11, nền nhiệt chi tiết tại các khu vực của Thanh Hóa được dự báo như sau: Khu vực Trung du và vùng núi (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn): nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, trung bình từ 21,5 đến 22,5 độ C. Khu vực Đồng bằng và ven biển (Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Đông Sơn, Sầm Sơn): nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, trung bình từ 21 đến 22 độ C.