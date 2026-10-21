Thanh Hóa: Trường THPT Đào Duy Từ có 17 lượt lớp vượt sĩ số

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa thông báo kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quản lý tại Trường THPT Đào Duy Từ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số tồn tại trong việc xếp lớp, hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn và công khai tài chính.

17 lượt lớp 10 vượt sĩ số quy định

Theo thông báo số 5867/TB-SGDĐT ngày 9.10.2026, đơn kiến nghị, phản ánh được kiểm tra là đơn nặc danh, đề cập nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, tuyển sinh, tiếp nhận giáo viên và quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

Trường THPT Đào Duy Từ (Thanh Hoá)

Đối với phản ánh thu tiền để học sinh được vào lớp chọn, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định việc xếp lớp căn cứ nguyện vọng đăng ký môn học và điều kiện tổ chức dạy học, không có việc thu tiền như nội dung đơn nêu.

Tuy nhiên, kiểm tra hồ sơ trong 3 năm học từ 2023-2024 đến 2025-2026 cho thấy có tổng cộng 17 lượt lớp 10 vượt mức tối đa 45 học sinh/lớp.

Cụ thể, năm học 2023-2024 có 4 lớp vượt sĩ số; năm học 2024-2025 có 7 lớp, trong đó lớp 10A1 có 57 học sinh; năm học 2025-2026 có 6 lớp vượt quy định.

Theo giải trình của nhà trường, tình trạng này xuất phát từ sự chênh lệch số lượng học sinh đăng ký các tổ hợp môn học lựa chọn, cùng những khó khăn về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Sở GD&ĐT đánh giá việc bố trí sĩ số chưa đồng đều, để nhiều lớp vượt mức quy định qua các năm là hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý.

Nhà trường được yêu cầu rà soát phương án xếp lớp, có giải pháp điều chỉnh và công khai tiêu chí để bảo đảm minh bạch.

Về tiếp nhận học sinh chuyển trường trong năm học 2026-2027, trong 8 hồ sơ được kiểm tra có 7 hồ sơ bảo đảm điều kiện, 1 hồ sơ chưa đủ thủ tục.

Đối với phản ánh nhận tiền để tiếp nhận học sinh chuyển trường, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ cơ sở xem xét.

Kiểm tra việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng cho thấy một số biên bản sinh hoạt tổ chưa ghi nhận đầy đủ, thống nhất nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

Trong khi đó, hồ sơ hiện có chưa phát hiện trường hợp tiếp nhận giáo viên không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu khắc phục hạn chế trong quản lý tài chính, tài sản

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản, nhà trường đã cung cấp hồ sơ kiểm kê tài sản năm 2023 và 2024, nhưng chưa cung cấp được biên bản kiểm kê năm 2025.

Việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách theo quý, 6 tháng chưa đầy đủ; quy chế chi tiêu nội bộ còn viện dẫn một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Đối với phản ánh lập chứng từ không đúng thực tế, sử dụng kinh phí sai mục đích hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, Sở GD&ĐT cho biết chưa đủ cơ sở kết luận từ hồ sơ, tài liệu đã thu thập. Nếu có chứng cứ cụ thể, nội dung cần tiếp tục được xác minh, đối chiếu theo quy định.

Một số nội dung liên quan đến quà tặng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập trường, tiền nước uống và việc mua đồng phục đã được kiểm tra trước đây.

Qua rà soát, cơ quan chức năng chưa phát hiện tài liệu mới làm thay đổi kết quả xác minh trước đó.

Riêng phản ánh nhà trường bắt buộc học sinh mua đồng phục, vở viết được xác định là không đúng theo kết quả kiểm tra trước đây.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trường THPT Đào Duy Từ rà soát, hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, điều chỉnh phương án xếp lớp, bổ sung hồ sơ kiểm kê tài sản, cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính.

Hiệu trưởng cùng tập thể lãnh đạo và các cá nhân liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc khắc phục.

Nhà trường phải công khai thông báo kết quả kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục với nội dung, trách nhiệm và thời hạn cụ thể, đồng thời báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT Thanh Hóa trước ngày 25.10.2026.