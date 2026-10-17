Thanh Hóa: Trồng rừng FSC mở đường đưa sản phẩm gỗ tiếp cận thị trường khó tính

Rừng FSC là tấm vé tiếp cận thị trường quốc tế

Từ những cánh rừng keo nguyên liệu ở xã Linh Sơn (Thanh Hóa), người trồng rừng đang từng bước thay đổi cách làm, từ khai thác theo nhu cầu trước mắt sang quản lý rừng theo quy trình, tiêu chuẩn quốc tế. Các hộ dân được hướng dẫn tuân thủ chu kỳ khai thác, bảo vệ đất, trồng lại rừng và liên kết với doanh nghiệp để hình thành vùng nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC.

Tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tập đoàn Đại Phát, đi vào hoạt động từ năm 2023, chuyên sản xuất than viên nén xuất khẩu.

Gỗ từ rừng trồng FSC là nguyên liệu chính của các doanh nghiệp chế biến tại xã Linh Sơn.

Ông Lê Văn Chung, quản lý nhân sự công ty, cho biết mỗi năm doanh nghiệp thu mua khoảng 60.000 tấn keo nguyên liệu, chế biến thành 30.000 tấn viên nén xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hoạt động sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động tại nhà máy và hàng nghìn lao động trong vùng nguyên liệu.

Để bảo đảm nguồn cung lâu dài và nâng cao giá trị sản phẩm, doanh nghiệp còn hỗ trợ các hộ trồng rừng tại Linh Sơn và các xã lân cận tham gia dự án trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC.

Theo ông Chung, việc phát triển vùng nguyên liệu có chứng chỉ không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung mà còn nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, nơi ngày càng chú trọng nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm gỗ.

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn Hà Văn Hoài cho biết, địa phương hiện có 2.360ha keo, 1.067ha luồng, trong đó khoảng 1.400ha đã được cấp chứng chỉ FSC.

Rừng FSC là tấm vé cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Để phát huy giá trị kinh tế rừng, địa phương khuyến khích các hộ liên kết với doanh nghiệp, cơ sở chế biến để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, thiếu đầu ra ổn định. Đến tháng 9/2026, Linh Sơn có 7 doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động, trong đó 4 doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu.

Không chỉ tại Linh Sơn, xu hướng phát triển vùng nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC đang thu hút thêm các nhà đầu tư chế biến gỗ. Tại xã Thanh Kỳ, nơi có diện tích rừng lớn, Công ty CP BVN Thanh Hóa đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ và các sản phẩm từ gỗ với trị giá hơn 500 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc điều hành dự án của Công ty BVN chia sẻ, tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp đã có 5.668ha rừng được cấp chứng chỉ FSC/FM trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng để chủ động nguồn cung gỗ có chứng nhận, phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Trồng rừng chứng chỉ FSC cũng mang lại lợi ích bền vững cho người dân.

Theo ông Quốc Anh, giá trị lớn nhất của rừng FSC không chỉ nằm ở mức giá bán gỗ cao hơn mà còn ở khả năng tạo dựng mối liên kết lâu dài giữa người trồng rừng và doanh nghiệp.

"Với người dân, tham gia trồng rừng FSC là chuyển từ cách làm chỉ quan tâm đến một vụ khai thác sang tư duy đầu tư cho nhiều chu kỳ rừng. Khi tuân thủ quy trình quản lý, chăm sóc và khai thác bền vững, chất lượng rừng được cải thiện, sản phẩm có cơ hội bán với giá tốt hơn, đồng thời thuận lợi tiếp cận các hợp đồng bao tiêu, hạn chế phụ thuộc vào thương lái", ông Quốc Anh chia sẻ.

Theo ông, chứng chỉ FSC/FM còn là lợi thế quan trọng đối với doanh nghiệp chế biến gỗ trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu và trách nhiệm môi trường. Những chứng nhận này giúp doanh nghiệp chứng minh nguồn gỗ được khai thác từ các khu rừng quản lý có trách nhiệm, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế. Hiện nay các thị trường EU, Mỹ, Nhật, Úc đều yêu cầu bắt buộc có FSC.

"FSC là tấm vé cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Rừng có chứng chỉ FSC cũng dễ dàng được công nhận để bán tín chỉ carbon, chi trả dịch vụ môi trường rừng cao hơn", ông Quốc Anh nói.

Xã Thanh Kỳ có diện tích rừng FSC lớn, là nguồn nguyên liệu cho nhiều nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.

Mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ

Lợi ích của FSC không chỉ nằm ở giá trị thương mại trước mắt mà còn ở phương thức quản lý rừng lâu dài. Theo các nguyên tắc quản lý rừng bền vững, chủ rừng phải tuân thủ quy trình khai thác, tái sinh, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Việc duy trì độ che phủ, hạn chế suy thoái đất và tái thiết rừng sau khai thác góp phần bảo đảm khả năng sản xuất của đất lâm nghiệp qua nhiều chu kỳ.

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, đến tháng 9/2026, hơn 3.700ha rừng trồng đã được cấp chứng chỉ FSC. Trong đó, diện tích rừng do đơn vị quản lý khoảng 3.580ha, phần còn lại thuộc diện tích đất 02 của các hộ dân.

Song song với việc duy trì chứng chỉ, đơn vị phối hợp với người dân trồng mới, tái thiết rừng sau khai thác, ưu tiên các giống keo chất lượng cao. Giai đoạn 2021-2025, đơn vị trồng mới gần 1.480ha rừng; riêng 9 tháng năm 2026, diện tích trồng mới đạt hơn 500ha.

Chứng chỉ FSC/FM là lợi thế quan trọng đối với doanh nghiệp chế biến gỗ.

Việc phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC cũng tạo điều kiện để các chủ rừng từng bước chuyển từ khai thác ngắn hạn sang quản lý rừng có kế hoạch, nâng cao chất lượng gỗ và hiệu quả sử dụng đất. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, xuất khẩu ngày càng tăng.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp, Thanh Hóa hiện có 647.796ha rừng, trong đó khoảng 56.000ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt 48.479ha, với sự tham gia của 12.405 hộ và nhóm hộ liên kết cùng các doanh nghiệp chế biến lâm sản.

Toàn tỉnh hiện có hơn 178 doanh nghiệp, nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, sản xuất dăm gỗ, viên nén, ván ép, gỗ biến tính, đồ gỗ gia dụng... Một số doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc và từng bước mở rộng sang thị trường châu Âu.

Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu mỗi năm phát triển thêm trên 3.000ha rừng được cấp chứng chỉ FSC.