Thanh Hóa triệu tập 30 đối tượng liên quan đường dây trốn thuế qua máy POS

Lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để phục vụ công tác điều tra hành vi trốn thuế quy mô lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án, tập trung điều tra, xử lý.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng để tổ chức hoạt động.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, dịch vụ được quảng bá trên mạng xã hội, với mức phí thu từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng thực hiện quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ, mặc dù thực tế không có giao dịch mua bán phát sinh. Số tiền sau đó được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, rồi hoàn trả cho khách hàng sau khi trừ phí dịch vụ.

Đối với hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch qua máy POS để thu hồi khoản tiền đã chuyển. Bằng phương thức này, hoạt động giao dịch được thực hiện dưới hình thức thanh toán hợp pháp nhưng không phản ánh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ cá nhân.

Các đối tượng liên quan tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan đến hoạt động trên khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, số tiền thuế bị trốn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc thực hiện các giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ gây nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch dữ liệu về doanh thu, ảnh hưởng đến công tác quản lý thị trường và tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin khách hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định. Người dân cần thận trọng trước các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng không đúng quy định, chủ động lựa chọn các dịch vụ tài chính hợp pháp nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh rủi ro pháp lý./.