Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khởi tố 84 bị can

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và đại tá Lê Ngọc Anh trực tiếp chỉ đạo phá án. (Ảnh https://conganthanhhoa.gov.vn).

Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định rõ nhóm đối tượng và phương thức thủ đoạn hoạt động. Phần lớn các đối tượng này từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và có đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng này còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến.

Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. (Ảnh https://conganthanhhoa.gov.vn).

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất đặc biệt phức tạp.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phân công các điều tra viên, trinh sát viên, đội ngũ phiên dịch, cán bộ có kinh nghiệm trong đấu tranh chuyên án với tội phạm công nghệ cao; huy động tối đa các phương tiện để đấu tranh, làm rõ toàn bộ tổ chức tội phạm.

Ngày 17/10/2026, đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã chỉ đạo phá án.

Ngày 21/10/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 348 và Điều 290 Bộ luật Hình sự.