Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khởi tố 84 bị can

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 21.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đường dây này có hơn 100 người tham gia, do một người Trung Quốc trực tiếp điều hành, với nhiều kịch bản lừa đảo nhắm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chuyên án được triển khai sau quá trình theo dõi, xác minh hoạt động của một nhóm người nước ngoài thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa để lưu trú.

Nhóm này có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, làm phát sinh nghi vấn về hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện những dấu hiệu bất thường và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ, xây dựng phương án đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phần lớn những người trong nhóm từng sinh sống tại Lào, Campuchia; trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và người bị truy nã ở nước ngoài.

Khi nhập cảnh, một số đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan điều tra xác định tổ chức này có hơn 100 người thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Đông.

Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những người còn lại đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đường dây được tổ chức thành 6 phòng, phân chia theo từng thị trường và phương thức lừa đảo.

Các đối tượng hướng đến người dân tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng những nền tảng trực tuyến để tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Một trong những thủ đoạn được xác định là dụ dỗ đầu tư ngoại hối. Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng để kết bạn, trò chuyện qua các ứng dụng liên lạc rồi mời đầu tư trên nền tảng MGX.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 28 người Trung Quốc có liên quan đến hoạt động này.

Với thị trường Hàn Quốc, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn đầu tư cổ phiếu và hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền giao dịch.

Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, chúng chặn liên lạc.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo phá án tại hiện trường, làm việc với đối tượng cầm đầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Một nhóm khác tiếp cận phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội, xây dựng quan hệ tình cảm hoặc tạo sự thân thiết trước khi dẫn dụ đầu tư tiền điện tử. Hoạt động này do một người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Tại thị trường Ấn Độ, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn với người Ấn Độ sinh sống ở nhiều quốc gia.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển cuộc trò chuyện sang các ứng dụng nhắn tin riêng, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, cổ phiếu.

Để khiến nạn nhân tin tưởng, các đối tượng ban đầu tạo ra những giao dịch có vẻ sinh lời, thậm chí cho phép rút một khoản tiền nhỏ.

Khi người bị hại tin rằng khoản đầu tư có hiệu quả, chúng tiếp tục dụ chuyển số tiền lớn hơn. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, đường dây còn tổ chức lôi kéo người chơi cá cược thể thao trực tuyến thông qua livestream các giải đấu trên mạng xã hội, dẫn dụ người xem tham gia những trang web được chuẩn bị sẵn.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời người tìm việc đăng ký làm việc tại các doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng.

Các đối tượng cũng đưa ra những nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn nạn nhân lập tài khoản, liên kết ví điện tử và chuyển tiền để mở các nhiệm vụ mới.

Ban đầu, chúng tạo lòng tin bằng những khoản thưởng nhỏ, sau đó yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền.

Máy móc, thiết bị điện tử được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Điểm chung của các kịch bản là khai thác nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập của người dùng mạng.

Các đối tượng sử dụng danh tính giả, cơ hội đầu tư không có thật hoặc công việc trực tuyến để khiến nạn nhân tin tưởng, tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn.

Sau khi thu thập tài liệu, xác định phương thức hoạt động và quy mô tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng cùng các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án.

Lực lượng tham gia được phân công theo từng nhiệm vụ, trong đó có điều tra viên, trinh sát viên, phiên dịch và cán bộ có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Ngày 17.10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, lực lượng chức năng triển khai phá án tại khách sạn Văn Hoa.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar.

Cơ quan chức năng xác định trong nhóm này có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, quy định tại Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Sau khi chuyên án được triệt phá, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát các hoạt động điều tra, bảo đảm việc tiến hành các thủ tục tố tụng khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các bị can và những tình tiết liên quan.