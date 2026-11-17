Một hoạt động trong chương trình "Giáo dục Di sản năm 2026" khu di tích Thành nhà Hồ. (Ảnh: Ban Quản lý di sản cung cấp)

Những hoạt động nêu trên nằm trong chương trình “Giáo dục Di sản năm 2026” của Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (Ban Quản lý di sản) phối hợp các ban, ngành và địa phương của tỉnh Thanh Hóa.

Triển lãm ảnh “Thành nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản” được tổ chức ngày 23/11, tại khuôn viên cổng nam Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, tập trung giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu của di sản thông qua hệ thống ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu, phản ánh vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng và sự gắn bó giữa di sản với đời sống con người.

Các hình ảnh được tuyển chọn, sắp xếp theo ba phần nội dung có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành hành trình khám phá di sản bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh: từ diện mạo và dấu ấn thời gian của thành đá, đến những khoảnh khắc ánh sáng giàu cảm xúc, rồi mở rộng sang nhịp sống cộng đồng trong không gian di sản hôm nay.

Di tích cổng thành bằng đá của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. (Ảnh: QUANG HUY)

Theo hành trình tham quan triển lãm, khách thăm đến với phần đầu “Thành nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, giới thiệu diện mạo tổng thể, quy mô kiến trúc và những đường nét đặc trưng của Thành nhà Hồ; làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của công trình thành đá, giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống trường tồn của di sản qua thời gian.

Phần 2 “Ánh sáng di sản” trưng bày những hình ảnh khai thác vẻ đẹp của Thành nhà Hồ qua những khoảnh khắc ánh sáng và sắc màu trong ngày. Sự thay đổi của ánh sáng tự nhiên tạo nên những sắc thái khác nhau trên thành đá, làm nổi bật đường nét kiến trúc, chiều sâu không gian và vẻ đẹp giàu cảm xúc của di sản, giúp người xem khám phá những vẻ đẹp bình dị nhưng không kém phần cuốn hút của Thành nhà Hồ.

“Nhịp sống bên di sản” là phần triển lãm thứ 3, phản ánh sự gắn bó giữa Thành nhà Hồ với đời sống thường nhật, cảnh quan làng quê và cộng đồng địa phương; qua đó khắc họa hình ảnh một di sản không tách rời cuộc sống mà vẫn hiện diện trong không gian văn hóa, sinh hoạt và ký ức của con người hôm nay.

Các học sinh tham dự một sự kiện trong chương trình "Giáo dục Di sản". (Ảnh: Ban Quản lý di sản cung cấp)

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, giá trị trường tồn của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho các thế hệ, bởi đó không chỉ là dấu ấn của quá khứ mà còn là vẻ đẹp đang sống trong từng khoảnh khắc hôm nay.

Trước khai mạc triển lãm, ngày 19/11, Ban Quản lý di sản phối hợp Trường trung học cơ sở Lam Sơn tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê” cùng lễ tổng kết, trao giải cuộc thi về di tích lịch sử Lam Kinh qua các video clip “Em là hướng dẫn viên di tích quê em” tại Sân Rồng, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. (Ảnh: Ban Quản lý di sản cung cấp)

Cuộc thi Rung chuông vàng có 50 học sinh tiêu biểu tham gia sau khi được tuyển chọn từ các khối học. Các thí sinh cùng tranh tài qua 30 câu hỏi kiến thức, được chia thành 3 chặng, thi đấu trực tiếp, tập trung vào các nội dung về lịch sử Lam Kinh, vương triều Hậu Lê và văn hóa vùng đất, con người Lam Sơn.

Trong khi đó, cuộc thi video clip trên nền tảng Fanpage với chủ đề “Em là Hướng dẫn viên di tích quê em” đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động “Hướng về cội nguồn” và hoạt động mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa”, giúp học sinh chủ động khám phá tìm hiểu di sản thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Một buổi sinh hoạt dã ngoại của các em học sinh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong chương trình "Giáo dục Di sản năm 2026". (Ảnh: Ban Quản lý di sản cung cấp)

Cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm tham dự với một số video xuất sắc, có sự đầu tư, lựa chọn tư liệu, hình ảnh đẹp, sự chuẩn bị công phu chứng tỏ sự yêu thích, ham học hỏi của các em học sinh đối với di sản trên quê hương.

Trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khách du lịch được miễn 100% phí tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.