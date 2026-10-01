Thanh Hóa: Triển khai thiết bị Starlink, nâng cao kết nối Internet ở vùng sâu, vùng xa

Người dân Thanh Hóa vùng sâu, vùng xa được tiếp cận Internet. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Theo đó, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030, 100% hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang với tốc độ 1Gb/s, tạo nền tảng để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ số.

Tỉnh cũng tăng cường chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Đối với xã hội số, ngoài mục tiêu 100% hộ gia đình có Internet tốc độ cao, Thanh Hóa còn đặt mục tiêu phủ sóng mạng di động 5G với tốc độ tối thiểu 100 Mb/s tới 99% dân số.

Đến năm 2030, 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử; 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép; trên 70% người từ 18 tuổi trở lên sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Tỉnh cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 500.000 lượt người trong độ tuổi lao động.

Nhằm tạo điều kiện để người dân tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ Internet phục vụ thông tin liên lạc, chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng, miền, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink tại các khu vực còn lõm sóng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Trong các ngày 28 và 29/9/2026, các đơn vị đã triển khai lắp đặt 9 bộ thiết bị đầu cuối thu phát vệ tinh Starlink Standard 4X. Trong đó, 4 bộ được lắp đặt tại các thôn, bản ở xã Trung Lý và Mường Lý; 5 bộ tại các cơ sở giáo dục công lập ở các xã Trung Lý, Quang Chiểu và Sơn Thủy.

Các điểm được lựa chọn để lắp đặt đều nằm trong những khu vực khó khăn về hạ tầng viễn thông, chất lượng kết nối Internet chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số.

Việc đưa Starlink vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận Internet, kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; đồng thời phục vụ thông tin liên lạc, học tập, khai thác thông tin và các hoạt động chuyển đổi số.

Đây là giải pháp kết nối sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, nhằm cung cấp Internet băng rộng tại những khu vực chưa có hạ tầng viễn thông mặt đất đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian vận hành, các đơn vị sẽ theo dõi chất lượng kết nối, số người, hộ dân thực tế thụ hưởng và tình trạng thiết bị để đánh giá hiệu quả.

Starlink được xác định là giải pháp kết nối tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Sau khi các khu vực được phủ sóng di động, thiết bị sẽ được xem xét điều chuyển đến những địa bàn còn lõm sóng khác, tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ Internet./.