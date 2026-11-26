Một cơ sở tái chế nhựa, bao bì gây ô nhiễm môi trường. Ảnh tư liệu: Xuân Thu

Chính phủ ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP, ngày 14/11/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nội dung cơ bản của Nghị định 412

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và việc thi hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể gồm các nhóm hành vi: vi phạm về đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; gây ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải, tái chế sản phẩm, bao bì; bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề; nhập khẩu phế liệu, lễ hội, du lịch, khai thác khoáng sản; chất ô nhiễm khó phân hủy; quan trắc, thông tin, dữ liệu, báo cáo môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-zôn và thị trường các-bon; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra.

Đối tượng áp dụng gồm cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm; hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm bị xử phạt như đối với cá nhân; người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 3 Điều 4.

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng cho mỗi hành vi đối với cá nhân (đối với tổ chức mức xử phạt gấp đôi so với cá nhân), tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 triệu đồng cho mỗi hành vi đối với cá nhân và các hình thức khác.

Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Thanh tra, Quản lý thị trường, cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan được giao chức năng kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường được quy định tại các Điều từ 65 đến 76.

Từ ngày 14/11/2026 áp dụng Nghị định số 412 để lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt

Ngày 23/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 25511/UBND-NNMT giao triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai Nghị định.

Sở NN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 412/2026/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, nhất là người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để biết, chấp hành.

Cũng theo thông tin từ Sở NN&MT, kể từ ngày 14/11/2026 áp dụng Nghị định số 412/2026/NĐ-CP để lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; rà soát các hồ sơ vụ việc đang thụ lý để áp dụng đúng quy định chuyển tiếp; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản, quy trình, biểu mẫu của cơ quan, đơn vị còn viện dẫn Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Tổ chức thi hành quyết định xử phạt; theo dõi, kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm; công khai thông tin vi phạm; cập nhật kết quả xử phạt vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Các cơ quan, lực lượng có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, xử lý vi phạm, tránh chồng chéo hoặc bỏ lọt vi phạm.