Nhiều sản phẩm mang thương hiệu địa phương có mặt tại Siêu thị AEON MALL Thanh Hóa. Ảnh: Chi Phạm

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại đạt trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%; trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử. Doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 23 - 25%/năm; có ít nhất 100 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt”.

Để đạt mục tiêu, tỉnh tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp; phát triển thương mại điện tử, các kênh phân phối hiện đại; kết nối cung - cầu, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương vào hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các điểm du lịch trọng điểm.

Cùng với đó, Thanh Hóa sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được tăng cường, gắn với ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm định kỳ báo cáo trước ngày 15/11 hằng năm.

Việc triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng tạo chuyển biến trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa, phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường.