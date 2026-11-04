Thanh Hóa triển khai cầu vượt sông dài 1,8 km nối hai khu du lịch biển nổi tiếng cả nước

Tuyến đường dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2029. (Ảnh: Phúc Tuấn)

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 1.827,159 tỷ đồng, gồm khoảng 1.199 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ và 628,159 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Trong đó, gói thầu số 05 do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận thi công với giá trị hợp đồng khoảng 1.608 tỷ đồng.

Về quy mô kỹ thuật, đoạn Hoằng Thanh – Sầm Sơn dài gần 12 km. Điểm đầu tại Km23+700, giao với đường tỉnh ĐT.510 thuộc xã Hoằng Thanh; điểm cuối tại Km35+697, kết nối với tuyến đường Sầm Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn từ nút giao Đại lộ Nam Sông Mã đến nút giao Quốc lộ 47 có mặt cắt rộng 48 m, tạo không gian cho kết nối với các trục giao thông đô thị.

Sơ họa bản đồ tổng hướng tuyến.

Cầu Cửa Hới là hạng mục quy mô lớn nhất trên đoạn tuyến, dài 1.769 m, bắc qua sông Mã ở khu vực cửa biển. Khoang thông thuyền rộng 85 m, cao 26,5 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của tàu thuyền. Dự án còn xây dựng cầu Đông Lưu dài 142,4 m và hệ thống chiếu sáng. Khi hoàn thành, cầu Cửa Hới được xác định là cây cầu dài nhất tỉnh Thanh Hóa.

THÊM KẾT NỐI GIỮA HẢI TIẾN VÀ SẦM SƠN

Theo thiết kế, vị trí hai đầu tuyến tạo nên kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển Hoằng Thanh và Sầm Sơn. Hoằng Thanh nằm trong không gian du lịch Hải Tiến, nơi có dải bờ biển dài khoảng 12 km; phía nam là Sầm Sơn, đô thị biển có hoạt động du lịch, lưu trú và dịch vụ hình thành từ lâu. Cầu Cửa Hới bắc qua sông Mã giúp việc đi lại giữa hai khu vực có thêm lựa chọn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hướng lưu thông vòng qua những tuyến đường khác.

Với du khách, kết nối này có thể thuận tiện cho việc kết hợp Hải Tiến và Sầm Sơn trong một hành trình. Hai điểm đến có đặc trưng riêng: Hải Tiến gắn với bãi biển kéo dài qua nhiều xã ven biển, còn Sầm Sơn có không gian đô thị và hệ thống dịch vụ tập trung. Tuyến đường mới không thay thế vai trò của các đường hiện hữu mà bổ sung một trục đi lại ven biển, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận giữa các khu du lịch, khu dân cư và những tuyến giao thông hướng về trung tâm tỉnh.

Công trình cũng có ý nghĩa với cư dân hai bên sông. Cầu và đường dẫn sẽ bổ sung lựa chọn kết nối đến khu dân cư, cơ sở dịch vụ và các tuyến giao thông hiện hữu. Khi khai thác đồng bộ, tuyến có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, đi lại của người lao động và hoạt động của các cơ sở kinh doanh ven biển.

MẮT XÍCH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN DÀI 96,2 KM

Tuyến đường bộ ven biển qua Thanh Hóa dài 96,2 km, điểm đầu tiếp giáp tỉnh Ninh Bình và điểm cuối kết nối tỉnh Nghệ An. Theo quy hoạch, tuyến gồm năm đoạn: Nga Sơn – Hoằng Hóa; Hoằng Hóa – Sầm Sơn; Sầm Sơn – Quảng Xương; Ninh Hải – đường Bắc Nam 2; và đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn. Cầu Cửa Hới nằm trên đoạn Hoằng Thanh – Sầm Sơn, giữ vai trò vượt sông để liên kết khu vực phía bắc với đô thị biển Sầm Sơn và các trục giao thông phía nam.

Dự án tuyến ven biển gồm hai đoạn đầu tư công có tổng chiều dài gần 30 km: Hoằng Thanh – Sầm Sơn dài khoảng 12 km và Tiên Trang – Khu kinh tế Nghi Sơn dài gần 18 km. Đoạn thứ hai có cầu Thạch Châu, tổng mức đầu tư gần 1.513 tỷ đồng; một liên danh bốn nhà thầu đảm nhận gói xây lắp chính trị giá khoảng 900,8 tỷ đồng. Hai đoạn cùng với cầu Cửa Hới, cầu Đông Lưu và cầu Thạch Châu tạo thành các công trình trên trục kết nối ven biển Thanh Hóa.

Trục đường liên thông với các tuyến hiện hữu dọc bờ biển. Phía bắc, đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa kết nối với tuyến ven biển qua Ninh Bình; phía nam, các tuyến hướng về Khu kinh tế Nghi Sơn và Nghệ An mở rộng liên kết liên tỉnh. Hành lang này hỗ trợ đi lại giữa khu dân cư, điểm du lịch và trung tâm dịch vụ. Cầu Cửa Hới vừa tạo lối qua sông Mã, vừa gắn kết Hải Tiến, Sầm Sơn với các khu vực ven biển phía nam.