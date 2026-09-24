Thanh Hóa: Trao yêu thương, thắp sáng những ước mơ đến trường

Một món quà, thêm một cơ hội đến trường

Trong không khí hướng về Tết Trung thu năm 2026, tại các xã Lương Sơn và Luận Thành, những món quà được trao đi trong sự xúc động của người trao và niềm vui của người nhận. 1.000 suất quà Trung thu, 15 bộ máy vi tính, 30 chiếc xe đạp, 500 chiếc áo ấm và một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, là sự chung tay của cộng đồng đối với trẻ em, gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo trao những phần quà yêu thương, tiếp thêm niềm vui và động lực cho các em học sinh trong dịp Tết Trung thu 2026.

Cầm phần quà Trung thu trên tay, em Dương Thủy Tiên, học sinh lớp 6A, Trường THCS Luận Thành, xã Luận Thành, không giấu được niềm vui: “Em rất vui khi được nhận quà Trung thu. Em sẽ mang về chia sẻ cùng gia đình. Em cảm ơn các cô, các bác và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến chúng em”.

Niềm vui ấy càng rõ hơn ở những học sinh được nhận xe đạp. Một chiếc xe mới đối với nhiều người có thể là điều bình thường, nhưng với một em nhỏ ở vùng còn nhiều khó khăn, là phương tiện giúp rút ngắn đáng kể hành trình đến trường, giúp các em chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt.

Em Lương Thị Ly, học sinh lớp 5D, Trường TH&THCS Lương Sơn, xã Lương Sơn xúc động nói: “Trước đây cháu đến trường hầu như phải đi bộ hoặc đi nhờ xe của bạn. Năm nay được tặng xe đạp, cháu không phải lo đi bộ nữa. Cháu rất vui và sẽ cố gắng học giỏi để không phụ công lao của nhà chùa và các mạnh thường quân”.

Những món quà mang theo trách nhiệm với tương lai

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chương trình Trung thu năm 2026 được triển khai tại hai xã Luận Thành và Lương Sơn với nhiều hoạt động thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ xây dựng một nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Những món quà ý nghĩa của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm được trao tận tay các cháu học sinh tại các điểm trao quà.

Tổng nguồn lực gần 500 triệu đồng được huy động cho chương trình là kết quả của sự chung tay giữa Giáo hội Phật giáo, Mặt trận, cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Chia sẻ về chương trình, Thượng tọa Thích Tâm Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi mong muốn những món quà hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên để các cháu có thêm nghị lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là cách thiết thực để thực hiện tinh thần tốt đời, đẹp đạo, lan tỏa lòng nhân ái với thế hệ trẻ.

Điều đáng trân trọng là sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những phần quà trước mắt. 15 bộ máy vi tính được trao tặng các trường sẽ góp phần để học sinh tiếp cận công nghệ, phục vụ học tập; 500 chiếc áo ấm hướng tới việc chăm lo điều kiện sinh hoạt cho học sinh khi mùa đông đến; 30 chiếc xe đạp giúp những em có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện hơn trên hành trình đến lớp.

Cùng với đó, việc hỗ trợ một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho hộ nghèo cho thấy tinh thần sẻ chia được mở rộng từ chăm lo cho học sinh đến hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các nhà hảo tâm đối với học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đại diện Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Lương Sơn, thầy Nguyễn Văn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc xe đạp, một chiếc áo ấm hay một phần quà Trung thu đều là sự động viên rất lớn. Nhà trường mong rằng từ sự quan tâm này, các em sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện và vươn lên”.

Từ một chương trình cụ thể có thể thấy, chăm lo cho những người còn khó khăn không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân. Đó là trách nhiệm chung được kết nối bằng tinh thần cộng đồng.