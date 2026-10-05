Thanh Hoá trao thưởng học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen và phần thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt HCV.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX, năm 2026.

Tại kỳ thi, hai học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn là Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng đều xuất sắc giành Huy chương Vàng. IOAA là một trong 12 kỳ Olympic khoa học quốc tế, dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới.

Kỳ thi năm nay diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, quy tụ 67 đội tuyển đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự và giành huy chương tại IOAA. Thành tích này ghi thêm dấu ấn của nhà trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời cho thấy khả năng tự học, nghiên cứu và thích ứng với lĩnh vực khoa học mới của học sinh Thanh Hóa.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng cho hai học sinh Mai Văn Khánh, Nguyễn Quang Dũng cùng giáo viên Nguyễn Bá Tư, người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng các em.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dù chỉ có khoảng 3 tháng chuẩn bị cho một lĩnh vực mới, nội dung thi có nhiều kiến thức vượt chương trình phổ thông và điều kiện thiết bị chuyên dụng còn hạn chế, hai học sinh cùng giáo viên đã chủ động tự học, nghiên cứu và chinh phục những nội dung khó.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thành tích của Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh tiếp cận các lĩnh vực khoa học mới, tăng cường kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia, tạo môi trường thuận lợi để tài năng trẻ phát triển.