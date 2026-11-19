Thanh Hóa trao quyết định tuyển dụng cho 793 nhà giáo

Sáng 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức lễ công bố, trao quyết định tuyển dụng cho 793 giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Đây là đợt tuyển dụng mới nhất trong kỳ tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên quy mô lớn của tỉnh năm 2026.

Số lượng giáo viên được tuyển dụng ở mỗi cấp học khác nhau, trong đó tiểu học có nhiều người nhất với 352 trường hợp, tiếp đến là THCS với 327 người. Cấp mầm non có 114 giáo viên.

Lễ trao Quyết định tuyển dụng cho các giáo viên trúng tuyển.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế đề nghị các giáo viên mới giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và các thế hệ đi trước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng lưu ý đội ngũ giáo viên cần chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm.

Đợt trao quyết định ngày 19/11 nằm trong kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2026. Tính chung toàn kỳ, Thanh Hóa đã tuyển dụng, tiếp nhận 1.525 nhà giáo trong số hơn 8.000 người đăng ký dự tuyển. Đây là kỳ tuyển dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận năm 2026 được thông báo với 2.020 chỉ tiêu tại các cấp học. Trong đó, cấp mầm non có 406 chỉ tiêu, tiểu học 686, THCS 720 và THPT 208. Các vị trí gồm giáo viên và một số chức danh viên chức, nhân viên hỗ trợ như kế toán, văn thư, thư viện, tư vấn học sinh, thiết bị và thí nghiệm.

Toàn cảnh Hội nghị

Riêng ở cấp THPT, kế hoạch có 15 chỉ tiêu giáo viên cho Trường THPT chuyên Lam Sơn, bên cạnh các vị trí nhân viên hành chính. Việc tổ chức tuyển dụng trên quy mô toàn tỉnh nhằm bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục công lập ở nhiều cấp học, đồng thời tạo cơ hội cho những người trúng tuyển làm việc trong ngành giáo dục.

Việc trao quyết định cho 793 nhà giáo giúp các trường tiếp tục kiện toàn đội ngũ trong năm học 2026–2027. Các giáo viên mới sẽ đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí được tuyển dụng, phối hợp với nhà trường trong công tác dạy học và giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh.