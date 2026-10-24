Thanh Hóa trao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận 733 nhà giáo

Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá trao quyết định tuyển dụng cho giáo viên trúng tuyển.

Sáng 24/10, Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Hơn 700 giáo viên có mặt tại buổi công bố quyết định tuyển dụng.

Trong đợt 1, có 733 nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận. Trong đó, 3 giáo viên trúng tuyển vào các vị trí giáo viên dạy môn chuyên tại Trường THPT chuyên Lam Sơn; 730 giáo viên được tiếp nhận làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo năm 2026 có quy mô lớn, trong hơn 8.000 thí sinh đăng ký dự thi có gần 1.600 thí trúng tuyển. Việc tuyển dụng, tiếp nhận nhằm bổ sung nhân lực, góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức, số lượng cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục giảm từ 4.520 xuống còn 2.860 người; trong đó, 1.541 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên.

Hiện, ngành Giáo dục Thanh Hóa còn thiếu hơn 7.000 giáo viên. Với gần 1.600 giáo viên vừa trúng tuyển và kế hoạch bổ sung gần 4.000 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 235 của Chính phủ, tỉnh kỳ vọng từng bước giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Năm 2027, Thanh Hóa dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 1.000 giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được bổ sung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, chúc mừng các nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và khát vọng cống hiến của đội ngũ, trong đó có những giáo viên đã nhiều năm giảng dạy theo chế độ hợp đồng và những người sẵn sàng đến công tác tại vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Sở GD&ĐT trao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cho các nhà giáo trúng tuyển.

Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn các nhà giáo tiếp tục học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, nâng cao chuyên môn; lấy tình yêu thương, sự tử tế và trách nhiệm làm nền tảng trong công tác giáo dục. Mỗi giáo viên cần kiên nhẫn, bao dung, tạo môi trường học tập an toàn để học sinh được tôn trọng, phát triển toàn diện.

Ông Đỗ Đức Quế cũng nhấn mạnh yêu cầu đề cao tính trung thực trong dạy học, kiểm tra, đánh giá; không chạy theo thành tích mà chú trọng chất lượng thực chất và sự tiến bộ của từng học sinh. Dù công tác ở địa bàn thuận lợi hay khó khăn, mỗi nhà giáo cần chủ động thích nghi, đoàn kết với đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực, sáng tạo và trưởng thành, cùng xây dựng giáo dục Thanh Hóa phát triển bền vững.

Chia sẻ tại buổi lễ, cô giáo Lữ Thị Ngọc, giáo viên vừa trúng tuyển vào Trường THCS&THPT Quan Sơn, bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tiếp nhận vào làm việc tại cơ sở giáo dục công lập. Theo cô Ngọc, quyết định tuyển dụng mở ra hành trình mới với nhiều cơ hội và thử thách, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với mỗi nhà giáo.

Cô giáo Lữ Thị Ngọc, giáo viên vừa trúng tuyển vào Trường THCS&THPT Quan Sơn.

Cô Ngọc gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ngành giáo dục và các đơn vị liên quan đã tạo điều kiện để các giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.