793 nhà giáo được tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

Trong đó, có 114 giáo viên mầm non, 352 giáo viên tiểu học và 327 giáo viên THCS.

Theo Sở GD&ĐT, kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo năm 2026 có quy mô lớn, thu hút hơn 8.000 hồ sơ đăng ký tham dự, nhằm tuyển chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng các chỉ tiêu được phê duyệt.

Ông Lê Kim Quý, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Trước đó, ngày 24/10/2026, Sở GD&ĐT đã tổ chức trao quyết định cho 732 giáo viên trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn (có 2 giáo viên) và thuộc diện tiếp nhận nhà giáo. Việc tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí đội ngũ nhà giáo được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa chúc mừng 793 giáo viên được tuyển dụng, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vui mà còn là dấu mốc khởi đầu cho hành trình cống hiến, gắn với trách nhiệm của mỗi nhà giáo đối với học sinh và ngành Giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các giáo viên mới được tuyển dụng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng tầm nhìn, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp dạy học mới. Việc ứng dụng công nghệ cần sáng tạo, có trách nhiệm, hướng tới khơi gợi tư duy và niềm say mê khám phá ở học sinh.

Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá trao quyết định tuyển dụng cho giáo viên trúng tuyển.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, mỗi nhà giáo cần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, ứng xử chuẩn mực và thực hiện công tác giáo dục bằng tình yêu thương, sự bao dung, trách nhiệm. Mỗi học sinh có hoàn cảnh, tâm tư và khả năng khác nhau, vì vậy thầy cô cần kiên nhẫn, tôn trọng, tạo môi trường học tập an toàn để các em được phát triển toàn diện.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đỗ Đức Quế cũng lưu ý các giáo viên cần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thích nghi với môi trường công tác, không ngại khó khăn, dù được phân công ở thành phố, đồng bằng hay miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, chủ động đổi mới và biến nhiệt huyết thành những việc làm cụ thể trong từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục là yếu tố quan trọng để mỗi nhà giáo khẳng định năng lực.

Đặc biệt, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, không chạy theo thành tích bề nổi. Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc, công bằng trong kiểm tra, đánh giá; lấy sự tiến bộ về năng lực, phẩm chất của từng học sinh làm thước đo quan trọng của chất lượng giáo dục.

Đối với giáo dục Thanh Hóa, trước yêu cầu đổi mới, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, phát triển ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Toàn cảnh buổi lễ.

Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ kỳ vọng 793 giáo viên được tuyển dụng sẽ phát huy tri thức, sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần đổi mới, trở thành những nhân tố tích cực tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh và đưa giáo dục Thanh Hóa phát triển bền vững.