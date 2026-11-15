Thanh Hóa trao 5.000 con gà giống hỗ trợ đồng bào vùng biên phát triển kinh tế

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đại diện cho nhân dân địa phương nhận biểu trưng 5.000 con gà giống.

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, nhằm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tạo sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cùng với trao con giống và thức ăn chăn nuôi, cán bộ, nhân viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Nội dung tập huấn tập trung vào cách chuẩn bị chuồng trại, lựa chọn và sử dụng thức ăn, vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêm phòng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia cầm. Qua đó giúp các hộ dân nắm vững kiến thức, chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn gà, hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi.

Quang cảnh chương trình.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn cho biết: Hiện nay, đơn vị có 36 đảng viên được phân công phụ trách 168 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian qua, các đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thường xuyên bám địa bàn, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Mỗi hộ dân nhận hơn 50 con gà giống.

Chương trình đã góp phần tạo sinh kế, giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Đại diện các hộ dân được nhận hỗ trợ, anh Vi Văn Hợi (thôn Tén Tằn) bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Anh Hợi khẳng định, gia đình và các hộ được nhận gà giống sẽ tích cực học hỏi kỹ thuật, chủ động chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để đàn gà sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế.

Đánh giá về ý nghĩa chương trình, đồng chí Lê Công Nam, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Lát nhấn mạnh: Sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với nhân dân vùng biên giới có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sinh kế, giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.