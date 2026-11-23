Các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao Vua Lê Đại Hành tại Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn

Lễ tiến cốm mới được người dân Xuân Lập tổ chức vào dịp Rằm tháng Mười âm lịch hằng năm, sau khi hoàn tất mùa thu hoạch.

Những hạt nếp mới thơm ngon, được tuyển chọn kỹ lưỡng, chế biến thành cốm, xôi, oản để thành kính dâng lên Đức vua Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân.

Nghi lễ thể hiện lòng tri ân của Nhân dân đối với những người có công dựng nước, giữ nước, đồng thời gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no ấm.

Đây cũng là nét văn hóa gắn liền với nền văn minh lúa nước, phản ánh đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự trân trọng thành quả lao động của người dân địa phương.

Đội tế làng Trung Lập thực hiện nghi thức tiến cốm mới theo phong tục truyền thống

Thông qua việc duy trì nghi lễ, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử quê hương, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ di sản của cha ông.

Theo sử liệu, Vua Lê Hoàn sinh năm 941 tại làng Trung Lập, vùng đất Ái Châu xưa, nay thuộc xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa. Ông là vị hoàng đế có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc, gắn với công cuộc bảo vệ nền độc lập và xây dựng quốc gia Đại Cồ Việt ở buổi đầu tự chủ.

Mâm lễ vật với cốm mới, xôi oản, hoa quả được chuẩn bị trang trọng để dâng lên Vua Lê Đại Hành

Năm 980, trước nguy cơ quân Tống xâm lược sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, Lê Hoàn được triều thần và Thái hậu Dương Vân Nga tôn lên ngôi vua, lấy niên hiệu Lê Đại Hành.

Trên cương vị hoàng đế, ông trực tiếp lãnh đạo quân dân đánh bại quân Tống xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Năm 982, ông tiếp tục thân chinh đánh Chiêm Thành, góp phần củng cố vị thế quốc gia.

Không chỉ có tài thao lược, Vua Lê Đại Hành còn chú trọng phát triển nông nghiệp, chăm lo đời sống Nhân dân, trọng dụng nhân tài và thực hiện nhiều chính sách xây dựng đất nước. Những đóng góp của ông đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, Thanh Hóa) – Di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với sự nghiệp của Vua Lê Đại Hành

Sau khi nhà vua băng hà năm 1005, người dân quê hương lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông. Năm 2018, đền thờ Lê Hoàn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Hằng năm, Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn được tổ chức vào ngày 8.3 âm lịch, trở thành hoạt động văn hóa, tâm linh tiêu biểu của địa phương.

Việc duy trì Lễ tiến cốm mới tại di tích không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng mà còn tạo sự kết nối giữa di sản lịch sử với phong tục truyền thống trong đời sống đương đại.