Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian hợp tác đầu tư

Trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh liên kết vùng và cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư, việc kết nối doanh nghiệp đang được mở rộng từ giao thương, mở thị trường sang hợp tác đầu tư, logistics và tham gia các chuỗi giá trị. Với những lợi thế bổ trợ về thị trường, hạ tầng và không gian phát triển, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước dư địa lớn để thúc đẩy dòng vốn và các dự án hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Đây cũng là trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh diễn ra chiều 18/9 tại TP. Hồ Chí Minh.

*Mở rộng kết nối, thúc đẩy dòng vốn

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cho rằng, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế bổ trợ, mở ra dư địa hợp tác lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Theo ông Đỗ Đình Hiệu, Thanh Hóa có quy mô kinh tế lớn, không gian phát triển rộng, Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống khu công nghiệp, nguồn tài nguyên và lao động dồi dào, cùng dư địa phát triển trong công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và logistics. Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa những năm gần đây cũng phát triển cả về số lượng, quy mô và năng lực quản trị.

Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ lớn, có thị trường rộng và cộng đồng doanh nghiệp năng động, giàu kinh nghiệm, có khả năng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế. Đây là những lợi thế có thể bổ trợ cho nhau, tạo thêm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng thị trường.

“Các doanh nghiệp Thanh Hóa cần chủ động giới thiệu sản phẩm, năng lực và nhu cầu hợp tác, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quản trị, hệ thống phân phối và thị trường từ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ngược lại, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh có thể xem Thanh Hóa không chỉ là thị trường mà còn là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đối tác phát triển lâu dài”, ông Đỗ Đình Hiệu nói.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương tìm kiếm thông tin, kết nối đối tác và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Ở chiều ngược lại, ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, cho rằng hội nghị cần được nhìn nhận không chỉ là hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa mà còn là bước mở đầu cho các chương trình hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch theo chiều sâu.

Theo ông Việt Anh, doanh nghiệp Thanh Hóa có cơ hội đưa nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng tiêu dùng vào hệ thống phân phối tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đồng thời, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến xuất khẩu, đô thị và du lịch.

Thanh Hóa hiện có Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống khu công nghiệp và dư địa phát triển các dự án đô thị, du lịch ven biển, nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đang huy động nguồn lực xã hội hóa cho nhiều dự án hạ tầng, đô thị, logistics và công nghệ. Những khác biệt về lợi thế phát triển được kỳ vọng tạo thêm không gian hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương.

* Bảy lĩnh vực hợp tác trọng tâm

Phát huy những kết quả hợp tác thời gian qua, ngày 9/9/2026, Biên bản hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026-2030 đã được ký kết, mở ra khuôn khổ hợp tác rộng hơn.

Riêng TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa thống nhất 7 lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Hai địa phương sẽ kết nối, thu hút nhà đầu tư TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư vào 5 trung tâm kinh tế động lực của Thanh Hóa, gồm đô thị Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Sầm Sơn - Hải Tiến, Bỉm Sơn - Thạch Quảng và Lam Sơn - Sao Vàng; đồng thời khai thác các trụ cột về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, du lịch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ cảng biển.

Sầm Sơn là tâm điểm hút vốn đầu tư khủng tại Thanh Hóa. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS

Hai bên cũng sẽ phát triển các chương trình du lịch liên kết, kết nối du lịch biển với du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch về nguồn và khám phá di sản văn hóa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng, từng bước hình thành các kênh phân phối ổn định.

Các lĩnh vực hợp tác khác gồm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nhân lực và chuyển giao công nghệ. Hai địa phương cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào các trung tâm logistics theo quy hoạch của Thanh Hóa.

Đáng chú ý, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực kỹ thuật phục vụ công nghiệp, cảng biển và logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn, cũng được xác định là một nội dung trọng tâm. Trong lĩnh vực y tế, hai bên hướng tới tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và kết nối hội chẩn từ xa giữa các cơ sở y tế tuyến cuối của TP. Hồ Chí Minh với các cơ sở y tế Thanh Hóa.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, hiệu quả của hợp tác cần được đo bằng những dự án, hợp đồng và sản phẩm cụ thể, thay vì chỉ dừng ở các biên bản ghi nhớ hay hoạt động kết nối.

Ông Thịnh đề nghị doanh nghiệp hai địa phương tập trung trao đổi thực chất về nhu cầu, năng lực và tiêu chuẩn hợp tác; ưu tiên các liên kết dài hạn trong sản xuất, phân phối, logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời chủ động đề xuất dự án và phản ánh kịp thời những khó khăn để cơ quan chức năng hai địa phương phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần duy trì đầu mối và theo đuổi các cơ hội sau hội nghị, xây dựng lộ trình cụ thể để các kết nối từng bước chuyển thành đơn hàng, hợp đồng, dự án và chuỗi hợp tác dài hạn.

Về phía Thanh Hóa, đại diện Sở Tài chính cho biết, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối với các dự án quy mô lớn, trọng điểm, tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ xuyên suốt từ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, kết nối hạ tầng đến khi dự án đi vào hoạt động. Các nguyên tắc được đặt ra gồm đúng quy định, không phát sinh thủ tục và chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, theo sát và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã nâng cấp cơ chế “làn xanh” đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, mức 1 được xử lý không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; mức 2 không quá 7 ngày làm việc, thay vì thời hạn tối đa 17 ngày làm việc theo quy định. Tỉnh cũng cam kết bảo đảm các ưu đãi theo quy định, hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, cấp phép đến triển khai dự án. Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tiếp tục là đầu mối theo dõi, tham mưu và xử lý các đề xuất của doanh nghiệp.