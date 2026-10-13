Thanh Hóa tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế

Hiện nay, Thanh Hóa có hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 496.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 11,1% so với cùng kỳ; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng.

Toàn tỉnh có 38 nhà máy, cơ sở sản xuất hoàn thành, đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư 33.660 tỷ đồng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Hoạt động thương mại và xuất khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8%; giá trị xuất khẩu đạt gần 5,88 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, 9 tháng qua, toàn tỉnh có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,22%; xây dựng tăng 29,65%; vận tải, kho bãi tăng 60,37%.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách. Trong 9 tháng năm 2026, số thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp đạt khoảng 37.452 tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Riêng nguồn thu nội địa từ khu vực doanh nghiệp đạt hơn 12.370 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán giao; thu từ doanh nghiệp khu vực dân doanh tăng 52,4% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, áp lực chi phí sản xuất, khó khăn về vốn và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp vẫn cần thêm các giải pháp hỗ trợ thiết thực để phát triển ổn định, bền vững.

Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc tôn vinh không chỉ ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng phát triển và văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quý IV/2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tăng trưởng trong quý IV phải đạt từ 17,09% trở lên; thu ngân sách nhà nước cả năm phấn đấu đạt 70.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Khẳng định quan điểm chính quyền phải kiến tạo, đồng hành; doanh nghiệp phải chủ động, đổi mới; mọi nguồn lực phải được khơi thông, mọi cơ hội phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc

Tại lễ tôn vinh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 76 doanh nghiệp và 24 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng tặng Bằng khen cho 20 doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.