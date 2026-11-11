Thanh Hóa: Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”

Ngày hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến hết 24/11) tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành với quy mô cấp tỉnh. Ngày hội cũng sẽ quy tụ các đoàn nghệ thuật, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa xứ Thanh" (Ảnh minh họa).

Dự kiến Lễ khai mạc diễn ra từ 20h đến 22h ngày 22/11. Đối với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được xây dựng theo hướng kết nối ba nội dung: Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh; Sắc màu văn hóa các dân tộc; Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông, đất nước. Chương trình còn dự kiến kết hợp trình diễn nghệ thuật, trống hội, cồng chiêng, các làn điệu dân ca và ứng dụng công nghệ ánh sáng, màn hình LED, laser.

Trong thời gian diễn ra ngày hội, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức, như: không gian trải nghiệm, trình diễn văn hóa các dân tộc; trưng bày hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; giới thiệu di sản văn hóa, ẩm thực, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch tiêu biểu. Dự kiến có 50 không gian văn hóa dành cho các xã, phường tham gia trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, sản phẩm địa phương.

Trước khi diễn ra sự kiện trên, vào tối 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ diễn ra Gala Sao Mai năm 2026. Sự kiện được xem là cơ hội vàng để Thanh Hóa quảng bá về vùng đất, con người nơi đây. Chương trình được tổ chức dưới sự phối hợp gữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ Sao Mai; giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai; lan tỏa những giá trị âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Thông qua không gian biểu diễn tại Quảng trường biển Sầm Sơn và nội dung được lựa chọn, chương trình cũng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hoá, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa tới khán giả trong và ngoài nước; Tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân, du khách; góp phần kết nối hoạt động nghệ thuật, truyền hình với quảng bá điểm đến và phát triển dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực phối hợp tổ chức sự kiện, chất lượng phục vụ và ý thức xây dựng môi trường văn hóa, du lịch văn minh, an toàn của địa phương.