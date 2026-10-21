Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa kéo dài từ đầu tháng 11

Tháng 11.2026, Thanh Hóa tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều địa phương, từ biểu diễn dân gian, quảng bá sản phẩm OCOP đến các chương trình nghệ thuật quy mô lớn và kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình.

Các nghệ nhân, diễn viên trình diễn trang phục truyền thống tại Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Các sự kiện diễn ra trong nhiều ngày, tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Chuỗi hoạt động được xây dựng nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11.

Điểm đáng chú ý là chương trình không tập trung tại một địa điểm mà được triển khai ở nhiều không gian, từ khu du lịch, quảng trường đến các xã, phường, thôn, bản và tổ dân phố.

Từ Pù Luông đến Sầm Sơn, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mở đầu chuỗi sự kiện là các hoạt động tại Khu du lịch Pù Luông, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11.11. Trong đó, chương trình văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông” và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 9.11.

Ngày hội du lịch Pù Luông diễn ra từ ngày 9 đến 11.11. Cùng thời gian này, chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian được dự kiến tổ chức vào tối 10.11 tại Khu du lịch Pù Luông.

Các hoạt động hướng đến giới thiệu văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho khách du lịch.

Với một điểm đến gắn với cảnh quan và đời sống cộng đồng như Pù Luông, việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trang phục truyền thống và trò diễn dân gian có thể giúp du khách hiểu thêm về văn hóa địa phương, bên cạnh hoạt động tham quan.

Tại Sầm Sơn, chuỗi sự kiện Gala Sao Mai năm 2026 được tổ chức từ ngày 13 đến 15.11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Chương trình tổng duyệt dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 14.11; Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến bắt đầu lúc 21 giờ ngày 15.11, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, dự kiến khai mạc lúc 8 giờ ngày 13.11 và kéo dài 3 ngày.

Các hoạt động Carnival đường phố, trình diễn kỹ năng bắn pháo hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật và chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa cũng được đưa vào kế hoạch tại phường Sầm Sơn.

Việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật với giới thiệu sản phẩm địa phương tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng, quảng bá hàng hóa và tìm kiếm thị trường.

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, nơi dự kiến tổ chức Gala Sao Mai 2026

Hiệu quả của hoạt động này sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, cách tổ chức không gian trưng bày và khả năng kết nối tiêu thụ sau sự kiện.

Quảng trường Lam Sơn là điểm nhấn dịp 24.11

Từ ngày 20 đến 24.11, các hoạt động biểu diễn trước Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Nội dung gồm chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian phục vụ người dân, du khách.

Lễ khai mạc ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 22.11, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Thanh Hóa và các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 24.11, cũng tại Quảng trường Lam Sơn.

Trong hai ngày 23 và 24.11, nhiều hoạt động được tổ chức song song. Đáng chú ý là không gian trải nghiệm và trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; triển lãm trưng bày, giới thiệu 28 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cùng không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 23.11. Các hoạt động này tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều loại hình văn hóa trong cùng một không gian, từ nghệ thuật biểu diễn đến những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng.

Cùng với các sự kiện cấp tỉnh, từ ngày 1 đến 24.11, các xã, phường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại 100% khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực bởi các hoạt động văn hóa không chỉ diễn ra tại quảng trường hay những điểm du lịch lớn. Khi được tổ chức ở khu dân cư, người dân có điều kiện trực tiếp tham gia biểu diễn, giao lưu, giới thiệu phong tục và duy trì sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình

Sau chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026).

Không gian di tích khởi nghĩa Ba Đình được đầu tư tôn tạo, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng

Lễ khai mạc kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 26.11 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Thanh Hóa và các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.

Các hoạt động hưởng ứng gồm triển lãm chuyên đề về khởi nghĩa Ba Đình và Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Ba Đình, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 27.11.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu lịch sử địa phương góp phần tạo thêm cơ hội để người dân, học sinh và du khách tìm hiểu về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Đây cũng là dịp để địa phương phát huy giá trị di tích, kết hợp giáo dục truyền thống với các hoạt động văn hóa cộng đồng.