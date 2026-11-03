Thanh Hóa: Tổ chức 10 hội thi trang bị kỹ năng phòng ngừa trầm cảm học đường

Với chủ đề “Học sinh với kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và kiểm soát trầm cảm học đường” năm 2026, các hội thi được tổ chức dưới nhiều hình thức sinh động, tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu về trầm cảm học đường, nhận biết những dấu hiệu bất thường về tâm lý, cách phòng ngừa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc bạn bè gặp khó khăn.

Phần thi sáng tạo truyền thông của đội thi trường TH&THCS Thiết Kế, xã Thiết Ống. Ảnh: congtacxahoi.thanhhoagov.vnptweb.vn

Điểm nhấn của chương trình là các phần thi chào hỏi, kiến thức, giải mã cảm xúc, xử lý tình huống học đường và sáng tạo truyền thông. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các em được tiếp cận những tình huống gần gũi trong đời sống học đường, từ đó nâng cao khả năng nhận diện vấn đề tâm lý, biết lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ bạn bè đúng cách.

Không chỉ cung cấp kiến thức, hội thi còn khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, làm việc nhóm, thể hiện trách nhiệm trong xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và giàu sự cảm thông. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, phụ huynh và cộng đồng về vai trò của gia đình, nhà trường trong phát hiện sớm, phòng ngừa và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần.

Phần thi sáng tạo truyền thông của đội thi trường THCS Ngọc Liên, xã Ngọc Liên. Ảnh: congtacxahoi.thanhhoagov.vnptweb.vn

Bên cạnh hoạt động truyền thông, hội thi còn dành sự quan tâm thiết thực đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động trao tặng xe đạp. Tại mỗi hội thi, Ban tổ chức trao tặng 2 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số có ý thức vươn lên trong học tập. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, tiếp sức để các em tiếp tục đến trường.

Ông Hồ Đại Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa và bà Lê Thị Hằng,Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Điền Lư tặng xe đạp đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: congtacxahoi.thanhhoagov.vnptweb.vn

Thông qua chuỗi hoạt động, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa mong muốn đưa kiến thức về sức khỏe tâm thần đến gần hơn với học sinh, giúp các em biết bảo vệ bản thân, quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục không chỉ chú trọng thành tích học tập mà còn đề cao sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.