Thanh Hoá: Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hoà Bình (xã Hà Trung) tận tuỵ, góp phần giữ yên bình làng xã

Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) thôn Hoà Bình có 5 người: Ông Trịnh Lưu Quy - Chi ủy viên, tổ trưởng phụ trách chung và tổ tự quản số 3 (nếu vắng mặt giao cho tổ phó); Đỗ Thanh Bình-tổ phó phụ trách tổ tự quản số 2; các tổ viên Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Cường, Nguyễn Ngọc Cương, mỗi người phụ trách 01 tổ tự quản. Tổ làm việc tại Nhà văn hóa thôn. Tổ trưởng/phó mỗi người trực hai tuần/tháng để giải quyết công việc, báo cáo định kỳ và xin ý kiến cấp trên chỉ đạo khi cần thiết. Tổ họp mỗi tuần/lần, tổng kết công tác tháng/lần và báo cáo kết quả cấp trên theo quy định.

Tổ bảo vệ ANTT thôn Hoà Bình tuần tra đêm

Tổ trưởng Trịnh Lưu Quy cho biết: Thời gian qua, Cấp uỷ chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn như: biểu diễn văn nghệ, thi thể thao, trại hè thiếu nhi...tại Nhà văn hóa (NVH), Sân vận động (SVĐ). Nhiệm vụ của tổ là phối hợp lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nét nổi bật đáng chú ý là: Qua theo dõi nắm tình hình đã kịp thời phát hiện các cháu tự phát khoảng 6-7 người có ý định sử dụng xe máy dàn hàng tại khu vực diễn ra sự kiện sẽ không đảm bảo ATGT và ANTT. Tổ đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp cận tuyên truyền vận động, nhắc nhở các cháu từ sớm từ xa, kịp thời ngăn ngừa không để những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trên địa bàn tuy không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra nhưng do lái xe bất cẩn, xe ô tô vận tải hàng hoá đã va chạm với xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn) đã được các lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp giải quyết kịp thời, đường được lưu thông trở lại sau một thời gian ngắn người và phương tiện tham gia giao thông ùn tắc. Hoặc vụ hai xe máy tự va chạm với nhau làm 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời. May mắn, các vụ va chạm nói trên chỉ hư hỏng nhẹ phương tiện, không gây thiệt hại về tài sản, tính mạng…

Tổ bảo vệ ANTT là lực lượng quần chúng đắc lực, làm nòng cốt giúp UBND và Công an cấp xã trong bảo vệ ANTT ở địa bàn thôn

Tại tuyến đường Tố Hữu (ngõ số 2, số 4) đợt mưa kéo dài gây ngập cục bộ trong một thời gian ngắn. Cấp uỷ chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hướng dẫn người dân tránh xa khu vực dễ gây nguy hiểm. Tích cực hướng dẫn đảng viên, công dân ứng dụng công nghệ số, cập nhật theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó. Lực lượng bảo vệ ANTT, Tổ tự quản đã hoạt động tích cực, ngày đêm bám sát thực địa, phối hợp với mặt trận, các đoàn thể-xã hội động viên nhân dân khắc, hỗ trợ kê cao đồ đạc, tài sản hoặc di chuyển đến nơi an toàn…Một số hộ ở ven sông Chiếu Bạch như bà Nguyễn Thị Lai, Bùi Thị Hiền, Vũ Thị Phán, Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Liên, Lưu Thị Phồn do địa thế tự nhiên, nền nhà thấp trũng có chỗ ngập sâu hàng mét đã được hỗ trợ tích cực kịp thời đảm bảo an toàn và tránh được thiệt hại.

Tổ trưởng Trịnh Lưu Quy cho biết thêm: Hầu hết thành viên của tổ lần đầu tham gia, chủ yếu làm nghề kinh doanh, lao động tự do và mức thu nhập khác nhau. Hàng ngày lo toan cuộc sống, được vợ con hậu thuẫn, động viên hỏi han về công việc đã tạo thêm động lực giúp các anh vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hiểu được hoàn cảnh từng người, quá trình vận hành, tổ trưởng đã bàn bạc dân chủ, hợp lý về mặt thời gian tạo thuận lợi giúp tổ viên gỡ khó để cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn giúp người dân di chuyển tài sản bị ngập do mưa lớn ↵

Ông Lê Văn Nhàn, Bí thư chi bộ thôn Hoà Bình đã chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, tổ đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và được phê duyệt thực hiện. Quá trình đó, Tổ đã phối hợp chặt chẽ với Tổ tự quản, Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể-xã hội ở thôn triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ bình yên quê hương, được cấp trên tin tưởng và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ”.

Tổ bảo vệ ANTT là lực lượng quần chúng đắc lực, làm nòng cốt giúp UBND và Công an cấp xã trong bảo vệ ANTT ở địa bàn thôn. Tổ bảo vệ ANTT thôn kiện toàn thống nhất từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, do UBND xã trực tiếp quản lý, Công an xã hướng dẫn, phân công nhiệm vụ. Tổ được trang bị phương tiện hoạt động, tư trang cá nhân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ như: còi, gậy, quần áo, giầy, dép, mũ, băng đeo tay; từng chức danh được hưởng chế độ hàng tháng (theo hệ số) quy định chung…