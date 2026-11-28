Ngày 28/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa” diễn ra sáng 28/11

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương trong toàn tỉnh

Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết, trước khi sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 xã, phường, với quy mô bình quân mỗi đơn vị khoảng 67 km², dân số trên 26.000 người.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu chào mừng hội thảo

Tuy nhiên, sự chênh lệch về diện tích, dân số và điều kiện phát triển giữa các địa phương đặt ra yêu cầu quản trị khác nhau. Các phường trung tâm phải giải quyết những vấn đề phức tạp về quản trị đô thị; xã miền núi, biên giới phải quản lý địa bàn rộng, dân cư phân tán, trong khi khu vực Nghi Sơn đòi hỏi năng lực điều phối phát triển công nghiệp, năng lượng, cảng biển và đô thị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, vấn đề quan trọng là làm thế nào để mỗi xã, phường không chỉ thực hiện tốt chức năng hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp mà còn phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp không đơn thuần là thay đổi tổ chức bộ máy mà phải tạo chuyển biến từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị và kiến tạo phát triển. Hiệu quả cải cách cần được đo bằng chất lượng dịch vụ công, khả năng giải quyết công việc, môi trường sản xuất, kinh doanh và niềm tin của Nhân dân.

Từ thực tiễn Thanh Hóa, PGS.TS Đoàn Minh Huấn gợi mở những vấn đề về nâng cao năng lực quản trị, tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch và tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Trong đó, cần phát huy vai trò kết nối các trung tâm động lực Nghi Sơn, Thanh Hóa - Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng và Bỉm Sơn - Thạch Thành trong tổng thể liên kết về hạ tầng, công nghiệp, đô thị, logistics, du lịch và nguồn nhân lực.

Hội thảo là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa chuyển hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ cụ thể, có cơ quan chủ trì, nguồn lực và thời hạn thực hiện.

Doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền đồng hành thực chất

Đáng chú ý, từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, TS Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, giá trị lớn nhất của mô hình chính quyền hai cấp phải là gần dân hơn, sát dân hơn, gần doanh nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn.

Ông nhấn mạnh, chính quyền cần chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, “nghĩ cùng doanh nghiệp, làm cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn”. Trong đó, phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, cần được thực hiện thực chất để hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

TS Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, “nghĩ cùng doanh nghiệp, làm cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn”.

Theo TS Nguyễn Xuân Hưng, doanh nghiệp kỳ vọng cấp tỉnh phát huy vai trò hoạch định, kiến tạo và điều phối; cấp xã, phường tập trung tổ chức thực thi, nắm bắt thực tiễn và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được chủ động phối hợp giải quyết, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc mất thời gian xác định trách nhiệm giữa các cơ quan.

Để nâng cao hiệu quả quản trị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu liên thông giữa cấp tỉnh và cấp xã, phường, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng. Nguyên tắc đặt ra là doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, các cơ quan nhà nước chủ động chia sẻ, khai thác dữ liệu để giải quyết công việc.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ đúng chuyên môn, có năng lực thực thi và hiểu thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể hóa kiến nghị thành nhiệm vụ

Ở góc độ quản trị công, PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã trong mô hình mới không chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới mà còn phải phối hợp nhịp nhàng. Ông ví von, dù mỗi bên có năng lực tốt nhưng nếu không phối hợp ăn ý vẫn có thể giẫm chân nhau.

PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công nhấn mạnh: chính quyền cấp tỉnh và cấp xã cần phối hợp nhịp nhàng, tránh tình trạng giẫm chân nhau trong công việc

Theo PGS.TS Lê Văn Chiến, bộ máy chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa đã tinh gọn, giảm 60% chi phí tuân thủ, thực hiện làn xanh cho 4 thủ tục. Tuy nhiên, nguồn lực vẫn còn phân tán, cán bộ có chuyên môn sâu còn thiếu. Vì vậy, việc phân cấp cần đi đôi với nguồn lực, nhân lực và hướng dẫn chuyên môn, tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng thiếu điều kiện thực hiện.

Phát biểu tiếp thu hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, thành công của chính quyền hai cấp không chỉ nằm ở bộ máy tinh gọn mà phải thể hiện qua năng lực hành động, chất lượng phục vụ Nhân dân và khả năng kiến tạo phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, thành công của chính quyền hai cấp không chỉ nằm ở bộ máy tinh gọn mà phải thể hiện qua năng lực hành động, chất lượng phục vụ Nhân dân và khả năng kiến tạo phát triển.

Tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, đánh giá điều kiện, nguồn lực thực thi và kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dự kiến trong quý I/2027, Thanh Hóa hoàn thiện phương án thí điểm tại các địa bàn đại diện cho khu vực đô thị, công nghiệp, đồng bằng, miền núi và biên giới.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính; khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Hội thảo là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa chuyển hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ cụ thể, có cơ quan chủ trì, nguồn lực và thời hạn thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy tiềm năng từng địa bàn và thúc đẩy phát triển bền vững.