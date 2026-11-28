Toàn cảnh Hội thảo

Chuyển từ tinh gọn bộ máy sang kiến tạo phát triển

Ngày 28.11, tại khách sạn Mường Thanh, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo do PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu đồng chủ trì.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 xã, phường.

Việc tổ chức lại bộ máy hành chính đã tạo ra những thay đổi căn bản về không gian quản lý, phương thức điều hành và quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền. Trong khi đó, Thanh Hóa có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số và trình độ phát triển giữa các khu vực có sự khác biệt đáng kể, từ miền núi, đồng bằng đến ven biển và đô thị.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Theo ông Lê Đức Thái, điều tỉnh đặc biệt quan tâm là làm thế nào để các xã, phường sau sắp xếp không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Từ yêu cầu đó, Thanh Hóa kỳ vọng hội thảo sẽ nhận diện đúng những điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, sát thực tiễn để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi không còn cấp huyện, mối quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã trở nên trực tiếp hơn, kéo theo yêu cầu phân định lại nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp.

Theo ông, sắp xếp tổ chức bộ máy mới chỉ là tiền đề. Mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu chào mừng, nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở 4 nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận, gồm: đổi mới quản trị chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng; khơi thông động lực từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình phát triển.

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh việc đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, cần được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và đánh giá bằng kết quả thực hiện công việc.

Gắn phân quyền với nguồn lực, trách nhiệm và hiệu quả thực tế

Tại các phiên tham luận và tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp tập trung phân tích những yêu cầu mới đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của Thanh Hóa.

PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại hội thảo

Các tham luận đề cập đến khung năng lực quản trị của chính quyền địa phương, tư duy kiến tạo phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và tiềm năng kinh tế tầm thấp.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất đổi mới tư duy quy hoạch, tăng cường kết nối đô thị, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp nhằm khai thác tốt hơn lợi thế từng khu vực.

Một nội dung được quan tâm là chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành. Việc xây dựng dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nền tảng số và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã được xem là những giải pháp góp phần cải thiện hiệu quả quản trị.

Từ thực tiễn cơ sở, lãnh đạo một số xã, phường cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu bảo đảm nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền và tăng cường phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã.

Phát biểu bế mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá các tham luận đã làm rõ nhiều vấn đề thực tiễn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, nhất là yêu cầu hoàn thiện thể chế, bảo đảm hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu bế mạc hội thảo

Ông nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi đôi với bảo đảm các điều kiện thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí và chuyên môn nghiệp vụ. Thanh Hóa cần tiếp tục rà soát năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ, công chức, xác định những lĩnh vực còn hạn chế để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm, cần xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho biết tỉnh sẽ cụ thể hóa kết quả thảo luận thành các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả cần đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tiếp thu các ý kiến, định hướng nhiệm vụ triển khai sau hội thảo

Đáng chú ý, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, đánh giá điều kiện, nguồn lực thực thi, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một số địa bàn đại diện dự kiến được lựa chọn thí điểm trong quý I/2027, làm cơ sở hoàn thiện và nhân rộng.

Tỉnh cũng sẽ rà soát những bất cập về thẩm quyền, quy trình, cơ chế phối hợp; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã, bảo đảm cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ, còn cấp xã chủ động và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Tô Anh Dũng, thành công của chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ được xác định bằng việc bộ máy được sắp xếp tinh gọn mà quan trọng hơn là năng lực hành động, chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư và những giá trị thiết thực mang lại cho sự phát triển của địa phương.

Những vấn đề đặt ra tại hội thảo cho thấy, yêu cầu sau sắp xếp không chỉ là bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt mà còn phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển. Đây cũng là cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện phương thức điều hành, phát huy lợi thế từng vùng và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.