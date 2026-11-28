PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Đức Thái - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì buổi hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực phát triển

Ngày 28/11, tại phường Hạc Thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 'Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa'.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết: Trước khi sắp xếp, tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường. Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển giữa các địa bàn đặt ra yêu cầu phải có phương thức quản trị phù hợp, vừa bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức, hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thông tin về tình hình tỉnh Thanh Hóa sau sắp xếp. Ảnh: Minh Hiếu

'Điều Thanh Hóa quan tâm là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn mà còn phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân', ông Thái nêu vấn đề.

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã có quan hệ trực tiếp với nhau, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở 4 nhóm vấn đề tại hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Theo ông, sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề, mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển. Với địa bàn rộng, đa dạng từ miền núi, đồng bằng, ven biển đến đô thị, Thanh Hóa cần phương thức quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất của tỉnh.

Từ thực tiễn đó, PGS.TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề gồm: Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng; khơi thông động lực từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trong quá trình phát triển.

PGS.TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội thảo, các tham luận tập trung phân tích năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, mối quan hệ giữa tư duy quản trị với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Các ý kiến cũng đề cập tiềm năng kinh tế tầm thấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu dùng chung, chuyển đổi số và phát triển các động lực kinh tế mới.

Trong phiên tọa đàm, các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đã trao đổi về hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ rào cản đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy liên kết giữa chính quyền với doanh nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ và kết nối các không gian kinh tế. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; việc bố trí cán bộ cấp xã cần căn cứ vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân.

Các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Phân cấp phải đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm

Phát biểu bế mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: Các tham luận đã làm rõ nhiều vấn đề từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, nhất là yêu cầu hoàn thiện thể chế, bảo đảm hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi mở, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm Thanh Hóa cần tập trung thực hiện. Ảnh: Minh Hiếu

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, việc phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực thi, nhất là nhân lực, kinh phí và chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, Thanh Hóa cần rà soát, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, chú trọng khả năng xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở.

'Cùng với xử lý nghiêm vi phạm, cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kịp thời nhân rộng những cách làm hiệu quả, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng cần gắn với những lĩnh vực cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ', ông Thắng khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nêu 4 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sẽ chỉ đạo thực hiện ngay sau hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định, ngay sau hội thảo, sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai ngay 4 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thứ nhất, chuyển hóa kết quả hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, khả thi và kiểm chứng được; phân loại rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, nội dung cần kiến nghị Trung ương và các vấn đề có thể lựa chọn thí điểm. Mỗi nhiệm vụ phải xác định cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả cụ thể.

Thứ hai, đánh giá năng lực quản trị, điều kiện thực thi của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Nghiên cứu xây dựng 'Bản đồ năng lực quản trị cấp xã', làm rõ nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; lựa chọn địa bàn đại diện thí điểm trong quý I/2027 để hoàn thiện, nhân rộng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Thứ ba, xây dựng cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm. Tập trung tháo gỡ bất cập về thẩm quyền, quy trình, phối hợp; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp, phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thứ tư, gắn đổi mới năng lực quản trị với khai thác các động lực, không gian phát triển mới; xây dựng giải pháp phù hợp với từng địa bàn từ đô thị, công nghiệp, cảng biển đến đồng bằng, ven biển, miền núi, biên giới. Trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết nguồn lực và phát triển bền vững.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: Minh Hiếu

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thành công của chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ được xác định bằng việc bộ máy được sắp xếp tinh gọn, mà quan trọng hơn là năng lực hành động, chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư và những giá trị thiết thực mang lại cho sự phát triển của địa phương.