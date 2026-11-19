Chị Lê Thị Lan, ngồi bên trái, tìm lại được gia đình sau hơn 20 năm. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 16/11, tại trụ sở Công an phường Đông Sơn, chị Lê Thị Dung cùng em gái là Lê Thị Lan (sinh năm 1969), người đã lưu lạc hơn 20 năm, gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an phường đã giúp gia đình tìm lại thân nhân.

Chị Dung xúc động kể rằng, bao năm qua gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Dù thông tin về em gái rất ít ỏi, mọi người vẫn không thôi hy vọng một ngày được gặp lại. Khi biết đến mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến”, gia đình đã liên hệ với Công an phường Đông Sơn, trình bày sự việc và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Từ những thông tin ban đầu, cán bộ, chiến sĩ công an phường từng bước xác minh, lần tìm manh mối và kết nối với những người có khả năng hỗ trợ.

Hơn 20 năm trước, chị Lan nghe theo lời rủ rê của bạn bè sang Trung Quốc làm ăn mà không thông báo với gia đình. Nghĩ rằng đó chỉ là chuyến đi mưu sinh ngắn ngày, chị không ngờ mình sẽ phải sống xa quê hương hơn hai thập kỷ.

Những năm tháng nơi đất khách đầy rẫy nhọc nhằn. Không biết tiếng Trung Quốc, chị Lan phải tự xoay xở mọi vấn đề trong cuộc sống. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thân, nhất là cha mẹ, luôn canh cánh trong lòng. Mong muốn được gặp lại gia đình chưa bao giờ nguôi ngoai trong chị.

Sau hơn 20 năm, ngày trở về cuối cùng cũng đến, nhưng niềm vui đoàn tụ của chị Lan không trọn vẹn. Cha mẹ chị đã lần lượt qua đời trong những năm tháng chị lưu lạc nơi xứ người. Ước nguyện được gặp lại đấng sinh thành không còn cơ hội thực hiện. Ở tuổi 57, chị mang theo nỗi day dứt không thể bù đắp trở về quê hương, gặp lại anh chị em ruột, tìm lại mái nhà và những ký ức thân thuộc.

Chị Lê Thị Lan và những người thân trong gia đình. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Chị Lan nghẹn ngào chia sẻ: “Suốt bao năm sống ở Trung Quốc, tôi luôn mong mỏi có ngày được trở về, được gặp lại cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Cuộc sống nơi đất khách rất vất vả, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi chỉ biết khóc một mình. Đến khi có cơ hội trở về thì bố mẹ đã không còn nữa”.

Để có được cuộc đoàn tụ này, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn đã dành hơn 6 tháng xác minh, tìm kiếm và hỗ trợ các thủ tục hồi hương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình qua “Phòng tiếp dân trực tuyến”, cán bộ công an phường đã khẩn trương xuống địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh, lai lịch của chị Lan, xác định thời điểm mất liên lạc với người thân và thu thập thêm những thông tin phục vụ việc tìm kiếm.

Cùng với việc rà soát các nguồn thông tin, công an phường chủ động kết nối với cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc để tìm kiếm đầu mối. Quá trình này gặp nhiều trở ngại bởi chị Lan có trình độ học vấn hạn chế, không thông thạo tiếng Trung, không biết sử dụng thiết bị công nghệ, nên việc liên lạc, trao đổi thông tin và thực hiện các thủ tục tại nước sở tại gặp khó khăn. Có thời điểm, những manh mối thu thập được chưa đủ để tiếp tục xác minh. Cán bộ, chiến sĩ công an phường phải kiên trì tìm kiếm, thường xuyên trao đổi với gia đình để bổ sung thông tin, tháo gỡ từng vướng mắc.

Xác minh thông tin, giúp công dân đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Một trong những đầu mối quan trọng là chị Trần Thị Hướng (sinh năm 1976), người dân phường Đông Sơn, hiện sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Thông qua sự kết nối, hỗ trợ của chị Hướng, cùng với nỗ lực phối hợp của các bên, việc xác minh thông tin, hoàn thiện giấy tờ cần thiết, trong đó có hộ chiếu và thị thực, từng bước được tháo gỡ.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn, cho biết: “Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh gia đình và mong mỏi tìm lại người thân sau hơn 20 năm thất lạc. Dù quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn quyết tâm, kiên trì tìm kiếm, mở rộng các mối liên hệ để có thêm thông tin hỗ trợ chị Lan trở về. Nay chị Lan đã hồi hương an toàn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều vui mừng, xúc động vì đã góp một phần nhỏ giúp gia đình đoàn tụ”.

Ngày 15/11, chị Lê Thị Lan đã trở về Việt Nam an toàn. Hơn 20 năm xa cách khép lại bằng cuộc gặp gỡ giữa những người thân ruột thịt. Với gia đình chị Lan, đó là ngày mong đợi suốt nhiều năm. Còn với những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn, niềm vui ấy cũng là động lực để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tận tâm hỗ trợ người dân từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất.

“Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường Đông Sơn vì nhân dân phục vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)