Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức trong xử lý chất thải

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Michael Nelles và các cộng sự đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp quản lý chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, nêu những khó khăn trong công tác thu gom, phân loại, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, việc phân loại, tái chế chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Thanh Hóa chưa đồng bộ; một số công nghệ gây mùi hôi, chưa phù hợp với nhà máy gần khu dân cư. Phương tiện, nhân lực thu gom, vận chuyển còn thiếu. Nhiều điểm tập kết tạm bợ, thiếu hệ thống thu gom nước rỉ rác; một số nơi quá tải, còn xảy ra tình trạng đốt rác thủ công. Các khu xử lý bằng chôn lấp cũng quá tải hoặc có nguy cơ quá tải.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Một số dự án xử lý rác trọng điểm triển khai chậm, khiến cơ sở hiện hữu chịu áp lực trong khi dự án mới chưa vận hành. Nhiều lò đốt rác cấp xã xuống cấp, phải dừng hoạt động do hư hỏng hoặc thiếu kinh phí; một số lò chưa đáp ứng quy chuẩn môi trường. Thực trạng này đòi hỏi đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi tài nguyên từ chất thải.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thanh Hóa đề xuất Đại học Rostock, Trung tâm Nghiên cứu sinh khối Đức (DBFZ) và các đối tác tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác đầu tư. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất thải; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế; phục hồi các bãi chôn lấp cũ, xử lý nước rỉ rác, khí bãi chôn lấp và thu hồi năng lượng.

Giáo sư, Tiến sĩ Michael Nelles và các cộng sự.

Đối với chất thải chăn nuôi, tỉnh quan tâm công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh theo quy trình khép kín, tự động kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và dòng khí, giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế mùi hôi, nâng cao chất lượng phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý hệ thống thoát nước đô thị; công nghệ tách nước mưa, nước thải và xử lý nước thải tập trung thân thiện với môi trường. Các giải pháp tái chế bùn thải, tái sử dụng nước sau xử lý góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm, hướng tới phát triển đô thị xanh.

Giáo sư, Tiến sĩ Michael Nelles phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Michael Nelles đã giới thiệu quy trình quản lý chất thải và tài nguyên của Đại học Rostock, Mạng lưới đối tác xuất khẩu Đức trong lĩnh vực quản lý chất thải, tái chế và kinh tế tuần hoàn (RETech), cùng định hướng triển khai các giải pháp quản lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Michael Nelles, Đức đã xây dựng được hệ thống quản lý chất thải tương đối hoàn chỉnh theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Những kinh nghiệm về công nghệ xử lý, tái chế, thu hồi tài nguyên và tổ chức quản lý có thể là cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế của Thanh Hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Buổi làm việc mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với các cơ sở nghiên cứu và đối tác Đức, hướng tới tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, từng bước chuyển từ xử lý đơn thuần sang tái chế, tái sử dụng và thu hồi tài nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường bền vững.