Thanh Hóa tìm giải pháp khắc phục hằn lún trên đường vành đai phía Tây

Tuyến đường Vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ) có tổng chiều dài 14,632km, điểm đầu Km0+00 giao với quốc lộ 1 cũ (đường Nguyễn Chí Thanh), điểm cuối Km14+632 giao với quốc lộ 1 tại Km330+00. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần kết nối các khu vực, giảm áp lực giao thông cho một số tuyến đường nội đô.

Trên đoạn tuyến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ) xuất hiện tình trạng hằn vệt bánh xe.

Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, trên tuyến đang xuất hiện một số bất cập về hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, mặt đường tại nhiều vị trí bị hằn lún vệt bánh xe, trồi cao, biến dạng, tạo thành những điểm gồ ghề, không bằng phẳng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

"Thường xuyên qua lại trên tuyến đường này, gần đây, tôi nhận thấy mặt đường xuất hiện tình trạng hằn lún, nhô cao. Không chỉ vậy, một số vị trí cây cối rậm rạp, vạch sơn phân làn trên mặt đường bị mờ, khó quan sát, khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều bất tiện", anh N.V.N, trú tại phường Quảng Phú phản ánh.

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng, tại hai đoạn Km6+000 - Km6+800 và Km13+175 - Km13+320, với tổng chiều dài khoảng 945m, mặt đường đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe. Chiều sâu hằn lún phổ biến từ 3-5cm, cá biệt có vị trí sâu tới 10cm.

Qua kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng, các điểm hằn lún sâu so với mặt đường phổ biến từ 3-5cm, thậm chí có vị trí sâu 10cm.

Tình trạng mặt đường hằn lún, biến dạng không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện khai thác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với các phương tiện lưu thông với tốc độ cao hoặc khi trời mưa. Nếu không được sửa chữa, khắc phục kịp thời, các vị trí hư hỏng có nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình.

Bên cạnh đó, trên tuyến còn xuất hiện tình trạng sơn kẻ đường bị mờ, cây cối che khuất hệ thống biển báo, nước đọng ven đường. Những bất cập này làm hạn chế tầm nhìn, khả năng nhận diện hệ thống báo hiệu và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi về thực trạng trên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, tuyến đường Vành đai phía Tây hiện được phân chia cho các đơn vị khác nhau quản lý, bảo trì.

Cụ thể, đoạn Km0+00 - Km6+00 thuộc dự án BOT do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý, bảo trì; Khu Quản lý đường bộ I là cơ quan quản lý nhà nước. Đoạn Km6+00 - Km14+632 do Sở Xây dựng Thanh Hóa quản lý.

Trên tuyến còn xuất hiện tình trạng sơn kẻ đường bị mờ, cây cối che khuất hệ thống biển báo, nước đọng ven đường.

Theo ông Tuấn, việc tuyến đường được phân chia cho các đơn vị khác nhau quản lý, trong khi đoạn tuyến BOT đang gặp khó khăn về kinh phí bảo trì, đã ảnh hưởng đến tính đồng bộ trong công tác duy tu, bảo dưỡng và điều kiện khai thác toàn tuyến. Vì vậy, cần có giải pháp trước mắt để xử lý các tồn tại về an toàn giao thông, đồng thời nghiên cứu phương án quản lý ổn định, lâu dài.

Đối với đoạn Km6+00 - Km14+632 thuộc phạm vi quản lý, Sở Xây dựng đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận danh mục sửa chữa bổ sung trong năm 2026 tại hai đoạn Km6+00 - Km6+800 và Km13+175 - Km13+320.

Các hạng mục này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 27/7/2026, với kinh phí 8,2 tỷ đồng. Dự kiến, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trong quý IV/2026. Sau khi hoàn thành, các vị trí hằn lún sẽ được khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao điều kiện khai thác tuyến đường.

Đối với đoạn Km0+00 - Km6+00 thuộc dự án BOT, Sở Xây dựng cho biết đã nhiều lần có ý kiến đề nghị kiểm tra, khắc phục tình trạng sơn kẻ đường bị mờ, cây cối che khuất hệ thống báo hiệu đường bộ và đất đá rơi vãi.

Tuy nhiên, do dự án chưa thu hồi được vốn đầu tư, nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên chưa bố trí được kinh phí thực hiện công tác bảo trì.

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đề nghị Khu Quản lý đường bộ I đôn đốc doanh nghiệp dự án triển khai các giải pháp khắc phục, ưu tiên những công việc cấp thiết như phát quang cây cối, bảo đảm tầm nhìn; làm rõ hệ thống báo hiệu; thu dọn đất đá rơi vãi và bổ sung cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn về công tác bảo trì trong thời gian chờ xử lý phương án mua lại dự án.

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I tham mưu, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết phương án hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Sau khi phương án tài chính đối với nhà đầu tư được giải quyết, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chuyển giao đoạn Km0+00 - Km6+00 về địa phương quản lý. Cùng với đó, đề xuất phương án tiếp nhận tài sản, giao đơn vị quản lý và bố trí kinh phí bảo trì, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm công tác quản lý, khai thác và bảo trì được thực hiện đồng bộ, liên tục trên toàn tuyến.