Hàng nghìn trường hợp vướng mắc thủ tục đất đai

Trong hai ngày 23-24/11, ghi nhận tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau hàng chục năm.

Ông Trần Công Cẩn, trú tại phố Trung Hưng, cho biết gia đình đã mua và sử dụng mảnh đất hiện tại từ năm 1994 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thiếu giấy tờ pháp lý khiến gia đình gặp khó khăn trong vay vốn, chuyển nhượng hoặc tách thửa cho con cái.

“Vừa qua, khi được xã thông báo về việc rà soát, xác minh nguồn gốc đất để tiến tới cấp giấy chứng nhận, gia đình rất phấn khởi và đã hoàn thiện hồ sơ trình chính quyền xem xét. Chúng tôi mong sớm được giải quyết để yên tâm sinh sống, làm ăn”, ông Cẩn chia sẻ.

Người dân xã Thiệu Quang chờ đợi được tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Tống Hữu Bình, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thiệu Quang, cho biết qua rà soát, địa phương có 121 hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền. Xã đang phối hợp với các thôn truy xuất nguồn gốc, phân loại và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tại xã Sao Vàng, địa phương cũng ghi nhận hơn 140 trường hợp tương tự. Theo ông Lê Trạc Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã, quá trình xác minh gặp khó do nhiều hộ không còn lưu giữ giấy tờ liên quan, một số khu đất chưa có nhà ở hoặc không phù hợp quy hoạch. Xã đang phối hợp với cơ quan chuyên môn phân loại, xác định những trường hợp đủ điều kiện để giải quyết, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Không chỉ những trường hợp giao đất trực tiếp, nhiều vướng mắc còn xuất phát từ quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư của chính quyền địa phương trước đây.

Hơn 17.800 trường hợp trên địa bàn tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phường Nam Sầm Sơn, 38 hộ với 71 lô đất liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn, thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương cũ, chưa được hoàn thiện thủ tục đất đai.

Theo báo cáo của UBND phường, giai đoạn 2006-2009, chính quyền đã thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án nhưng UBND huyện Quảng Xương thời điểm đó chưa phê duyệt phương án, giá đất và quyết định giao đất tái định cư.

Trong khi đó, UBND xã Quảng Hùng giao đất không đúng thẩm quyền, một số trường hợp vượt diện tích, khiến việc cấp giấy chứng nhận kéo dài.

Chỉ đạo rà soát, gỡ vướng cấp sổ đỏ cho dân

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý những tồn đọng, không để người dân tiếp tục chịu thiệt vì sai sót của cơ quan quản lý trước đây.

Ông Dũng chỉ đạo, sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt; việc thuộc thẩm quyền của cấp xã thì cấp xã quyết định; điều chỉnh quy hoạch và xét cấp giấy chứng nhận làm song song, trường hợp nào đủ điều kiện thì cấp ngay, không để làm chậm việc cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cho biết đơn vị phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải quyết hồ sơ đối với các hộ đủ điều kiện cấp giấy.

Riêng vụ việc tại Nam Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương thống kê chi tiết từng hộ, từng lô đất, phân loại 38 hộ thành ba nhóm theo Chỉ thị 15/CT-UBND, hoàn thành trước ngày 30/11. Những hộ đủ điều kiện phải được hướng dẫn lập hồ sơ và cấp giấy trước ngày 5/12, không chờ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư. Các trường hợp còn vướng mắc phải được xây dựng phương án xử lý cụ thể; trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp lý.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ ra tình trạng hồ sơ đất đai, bồi thường, tái định cư của cấp huyện trước đây bàn giao chưa đầy đủ sau sắp xếp đơn vị hành chính, khiến cấp xã thiếu căn cứ giải quyết. Một số địa phương còn tâm lý chờ hướng dẫn, trong khi hồ sơ chuyển qua nhiều cấp, ngành nhưng quyền lợi người dân chưa được xử lý.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các khu tái định cư, mặt bằng quy hoạch có tình trạng tương tự Nam Sầm Sơn để xây dựng phương án tháo gỡ, tránh phát sinh tồn đọng kéo dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh có 119/166 xã, phường phát sinh trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, với tổng cộng 19.290 trường hợp. Trong đó, 1.482 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, còn 17.808 trường hợp chưa được cấp.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thành lập các tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc rà soát, phân loại và giải quyết hồ sơ tại các địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Hàn Việt Anh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cho biết đơn vị phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải quyết hồ sơ đối với các hộ đủ điều kiện cấp giấy. Những trường hợp còn vướng mắc nhưng có khả năng tháo gỡ được tiếp tục xử lý, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/3/2027.

Với những hồ sơ chưa đủ điều kiện, cơ quan chuyên môn sẽ phân loại, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Việc rà soát, tháo gỡ các vướng mắc lần này được kỳ vọng giúp hàng nghìn hộ dân sớm hoàn thiện giấy tờ đất đai, ổn định cuộc sống, đồng thời khắc phục những bất cập kéo dài trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.