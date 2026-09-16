Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Các địa phương đã chủ động sơ tán 159 hộ, 604 khẩu ở khu vực nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc các xã: Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh. Theo đó, có 613 hộ, 2.439 khẩu bị cô lập tạm thời nhưng vẫn bảo đảm thông tin liên lạc bình thường và các hộ dân đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết,

Nước lũ trên sông Bưởi dâng cao, bước đầu 90 nhà dân ở xã Kim Tân bị ngập nước và người dân khu vực này đã chủ động phương án “sống chung với lũ”.

Dù vậy, mưa lớn kéo dài đã làm ngập nước gần 800ha lúa, hoa màu; có 2 nhà dân ở phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn, 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc bị sập đổ do sạt lở đất; một nhà ở của hộ dân ở bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do đá lăn.

Mưa lớn còn làm ngập nước tại 19 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tình trạng sạt lở, gây tắc đường trên Quốc lộ 15C thuộc xã Nhi Sơn và xã Pù Nhi; Quốc lộ 217 tắc đường tại xã Trung Hạ và 2 vị trí ở xã Quan Sơn. Đường tỉnh 519 cũng bị sạt lở, gây tắc đường tại xã Vạn Xuân.

Nước mưa đang thoát ra biển qua các cống điều tiết ở Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Trên các tuyến giao thông nông thôn phát sinh 8 vị trí bị sạt lở, hư hỏng đường, 86 vị trí bị ngập nhưng vẫn có tuyến đường khác phục vụ người, phương tiện lưu thông. Hiện lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương đã cử lực lượng trực gác, tập trung xử lý khối lượng đất đá sạt lở, điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông bảo đảm an toàn.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi ở Thanh Hóa đang vận hành 55 trạm bơm, 30 cống tiêu thoát nước, bảo vệ cây trồng, khu dân cư, hạ tầng giao thông đường bộ.