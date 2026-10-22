Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa)

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mùa khô 2025-2026, Đội công tác đặc biệt thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn.

Tính từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến thời điểm sơ kết, Thanh Hóa đã quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa)

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân được triển khai theo phương châm làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng; tổ chức lấy mẫu cuốn chiếu để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đến ngày 10/9/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ; bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 2.621 mẫu, sớm hơn 6 tháng so kế hoạch.

Từ tháng 5/2025 đến nay, lực lượng Công an đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 40.000 thân nhân hơn 30.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Qua đối sánh mẫu thân nhân, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11 liệt sĩ; giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng và tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa)

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia đánh giá cao công tác tìm kiếm quy tập và lấy mẫu xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa và cơ quan thường trực tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ và kiên trì thực hiện việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch; đổi mới cách làm từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kiểm tra Đội công tác đặc biệt đang thực hiện nhiệm vụ tại Lào.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 22 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm, phấn đấu quy tập 130 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027; đồng thời rà soát, xác minh thông tin, kết hợp chặt chẽ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần hoàn thành các mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.