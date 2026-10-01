Thanh Hóa tiếp tục khơi thông, huy động các nguồn lực cho phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trao đổi với cử tri Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; cử tri các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phản ánh, kiến nghị Quốc hội, cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Đó là áp dụng, thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ trong hệ thống chính trị cấp xã, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp thôn sau sáp nhập, thực hiện công nhận liệt sĩ đối với người có công có tỷ lệ thương tật hơn 81% khi mất tại nhà.

Một số ý kiến đề xuất sớm điều chỉnh, xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát huy giá trị khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; tiếp tục quản lý khai thác hiệu quả tài sản, quỹ đất công, sớm khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, thiếu giáo viên, bảo đảm công bằng trong công tác tuyển sinh, đánh giá thực chất chất lượng dạy và học.

Cử tri phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị. (Ảnh: Mai Luận)

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đã rõ giải pháp, lộ trình xử lý và tiếp thu những nội dung tiếp tục xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI; ghi nhận sự quan tâm của cử tri cả nước, đồng thời nêu bật những nguyên nhân góp phần thành công của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương những kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trên các lĩnh vực trong những tháng đầu năm nay, đặc biệt tỉnh đã tập trung khắc phục, khơi thông các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực, tăng trưởng ấn tượng trong quý III/2026; đồng thời bày tỏ những trăn trở về thực hiện quy hoạch, tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cung-cầu về vật liệu xây dựng chưa được khắc phục triệt để.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất với kịch bản tăng trưởng hai con số, cùng định hướng, các giải pháp thực hiện 50 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Thanh Hóa đề ra trong năm 2027; đồng thời gợi mở cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan dự án tồn đọng, quản lý, phát huy tài sản công dôi dư, đất đai, tập trung thực hiện giai đoạn 2 Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, động lực khu vực này, phát triển Khu công nghiệp Lam Sơn-Sao Vàng, khai thác lợi thế du lịch di sản, tâm linh, tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng, phát triển nguồn thu ngân sách bền vững.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm nhận tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm tại buổi tiếp xúc cử tri; nhiều cử tri đóng góp ý kiến sâu sắc, tâm huyết, phong phú, tập trung vào những vấn đề hiện nay xã hội đang quan tâm; đặc biệt là những nội dung liên quan tầm vĩ mô của đất nước, cũng như những vấn đề cụ thể ở tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hóa. Đó là các vấn đề về tài chính, ngân sách, đất đai; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, lãnh đạo các hội quần chúng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy hoạch phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa và đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các phường chủ động tiếp thu, giải quyết những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp thu đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét thấu đáo, sẽ thông tin đến cử tri trong các lần tiếp xúc cử tri tới.