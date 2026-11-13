Thanh Hóa: Tiếp nhận hơn 86,7 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an ninh xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024 - 2026. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Tối 13/11, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác chăm lo người nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, “thương người như thể thương thân,” những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chăm lo, dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trong giai đoạn 2024-2026, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và sự đồng hành, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp nên công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây mới, sửa chữa 15.700 căn nhà, tổng trị giá hơn 1.652 tỷ đồng, giúp các hộ gia đình khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được gần 767 tỷ đồng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp, vận động hơn 467 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, triển khai thiết thực nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng, của người dân xứ Thanh trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chăm lo cho người nghèo thực sự đã trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Giúp đỡ người nghèo không chỉ là vượt qua khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn là trao cơ hội, tiếp thêm động lực giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống và quyết tâm thoát nghèo bền vững.

Huy động nguồn lực xã hội, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng

Ghi nhận tấm lòng của các tập thể, cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, tôn vinh 96 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an ninh xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán đã thông qua Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay vẫn còn trên 12.200 hộ nghèo, hơn 46.700 hộ cận nghèo và còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, nhất là về nhà ở. Bên cạnh đó Thanh Hóa còn hơn 4.500 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà và 1.500 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, phát huy tinh thần “Nghĩa đồng bào - Trao điểm tựa vươn lên,” Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh, người Thanh Hóa ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tích cực chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều là nghĩa cử cao đẹp góp phần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, giúp đỡ phát triển sản xuất cải thiện điều kiện sống, chăm lo cho người nghèo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Tại thời điểm chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh kết thúc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 86,7 tỷ đồng từ 132 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thanh Hóa./.