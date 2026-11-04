Thanh Hóa: Tiếp bước tương lai cho học sinh vùng cao

Môi trường học tập lý tưởng cho thầy và trò vùng cao

Trong giai đoạn 2021- 2025, thông qua nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các dự án đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đào tạo.

Cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên có hơn 21 năm gắn bó với ngôi trường Trung Cấp nghề Miền núi Thanh Hóa.

Cụ thể, nguồn kinh phí phân bổ qua các năm đã được nhà trường quản lý chặt chẽ, đấu thầu công khai và thi công đúng tiến độ. Dự án mua sắm thiết bị đào tạo với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các dự án sửa chữa cơ sở vật chất với nguồn vốn hằng năm từ 3 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng cũng được triển khai đồng bộ. Tiêu biểu như dự án năm 2024 với nguồn vốn hơn 7,1 tỷ đồng và dự án năm 2025 với tổng kinh phí triển khai hơn 10,5 tỷ đồng đã và đang tạo ra diện mạo mới khang trang, hiện đại cho nhà trường, giúp học sinh, sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề trong môi trường chuẩn hóa.

​Chia sẻ về những đổi thay của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, cô Vũ Thị Thanh Huyền, người có hơn 21 năm gắn bó với nhà trường, xúc động cho biết: "Những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của trường còn muôn vàn thiếu thốn, số lượng học sinh ít. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, mua sắm trang thiết bị qua từng năm, đến nay quang cảnh nhà trường đã đổi thay toàn diện, khang trang và sạch đẹp hơn rất nhiều, tạo môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng cho thầy và trò”.

Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang phấn khởi khi được thực hành trên máy may hiện đại, trong phòng học rộng rãi.

​Đồng quan điểm trên, ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đánh giá việc được thụ hưởng các nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025 chính là "cú hích" mang tính bước ngoặt, giúp nhà trường giải quyết căn cơ bài toán thiếu thốn trang thiết bị thực hành và xuống cấp cơ sở vật chất.

Ông Trường cho biết: “Các gói đầu tư mua sắm thiết bị và sửa chữa khu nhà thực hành, khu nội trú học sinh đã được triển khai hiệu quả, giúp nâng tầm năng lực đào tạo của 7 ngành nghề trọng điểm. Tuy nhiên, nhà trường cũng kiến nghị trong thời gian tới, các cấp ban ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối sâu rộng hơn nữa với các doanh nghiệp, đồng thời cập nhật định mức danh mục thiết bị đào tạo sát với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thực tế bên ngoài để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay mà không bị bỡ ngỡ”.

"Bên cạnh đó, nhà trường luôn chủ động kết nối để học sinh đến thực tập tại các doanh nghiệp có quy mô lớn và thiết bị máy móc hiện đại, nhằm giúp các em được tiếp cận nhiều và nhanh nhất với công việc thực tế trước khi tốt nghiệp", ông Trường thông tin thêm.

​Về phía những người thụ hưởng trực tiếp, các em học sinh đang theo học tại trường không giấu nỗi niềm vui khi được học tập trong những phòng thực hành khang trang, sạch sẽ với hệ thống máy móc được đầu tư mới. Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang chia sẻ rằng: “Được thực hành trên máy may hiện đại, trong phòng học rộng rãi, sáng sủa giúp các em hứng thú hơn mỗi ngày đến lớp, vững vàng tay nghề để lập nghiệp vững chắc sau khi ra trường”.

Em Lò Văn Khôi, một học sinh lớp cắt gọt kim loại tâm sự: "Vì nhà ở xa trường 40km nên em ở bán trú tại trường. Khu bán trú rất kiên cố, sạch sẽ, có nước sạch và giường tầng ngăn nắp, chúng em yên tâm ở lại trường bám lớp, không còn lo chuyện nghỉ học giữa chừng mỗi khi mùa mưa bão đến”.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa.

​Kết quả tuyển sinh và đào tạo của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay đã khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường. Hằng năm, trường duy trì quy mô đào tạo hàng trăm học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề trọng điểm như điện công nghiệp, thú y, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, may thời trang, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm ổn định ngày càng cao, qua đó trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho thị trường lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo bền vững cho các xã miền núi của tỉnh.

Vỉa hè và lòng đường trong khuôn viên Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa vừa được nâng cấp và sửa chữa khang trang, sạch đẹp.

Hiệu quả từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp

Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là chìa khóa then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhận thức rõ vai trò chiến lược đó, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực thỏa đáng cho Dự án 5 về phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo thông tin từ Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cho 37 công trình trường học thuộc hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú với tổng mức đầu tư toàn giai đoạn 2021- 2025 lên đến 252,364 tỷ đồng. Hàng loạt công trình phòng học, nhà ở cho học sinh, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các công trình phụ trợ đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học của con em đồng bào các dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Dân tộc và Tôn Giáo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ quan điểm: "Việc chú trọng đầu tư hạ tầng giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giải quyết bài toán khó khăn về cơ sở vật chất mà còn tạo động lực to lớn để nâng cao mặt bằng dân trí, đa dạng hóa nguồn nhân lực tại chỗ, tạo sinh kế vững bền cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh”.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Dân tộc và Tôn Giáo tỉnh Thanh Hóa.

​Thực tiễn triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng nói chung và sự đổi thay tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa nói riêng là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn và hiệu quả của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Những ngôi trường khang trang, những phòng học đầy đủ trang thiết bị cùng sự đồng lòng của tập thể thầy và trò không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng cao Thanh Hóa mà còn thắp lên tri thức, ước mơ lập nghiệp cho thế hệ trẻ nơi đây, tạo động lực mạnh mẽ để đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với tổng vốn hơn 252,364 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã nâng cấp 37 công trình trường học vùng cao, trong đó Trường Trung cấp nghề Miền núi được đầu tư gần 19 tỷ đồng để cải tạo cơ sở vật chất và trang bị thiết bị hiện đại. Nhà trường hiện đào tạo 7 ngành nghề trọng điểm với tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp ngày càng cao, góp phần quan trọng vào trang bị kiến thức, kỹ năng và giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.