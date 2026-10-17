Thanh Hóa thúc thủ trận đầu tiên trên sân nhà V.League 2026/2027

Đội hình ra sân của CLB Thanh Hóa.

Tiếp đón Nam Định trên sân nhà, Thanh Hóa hướng tới mục tiêu giành điểm để duy trì khởi đầu tích cực tại V.League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà. Phút 16, Thanh Hóa có tình huống đáng chú ý khi Saliou Guindo băng xuống trong vòng cấm, nhưng trung vệ Eboa kịp thời can thiệp.

Nam Định thi đấu hiệu quả hơn và có bàn thắng dẫn trước ở hiệp 1.

Một phút sau, Nam Định đáp trả bằng pha phối hợp bên cánh phải. Ngọc Sơn bứt tốc rồi căng ngang để Ti Phông dứt điểm, song bóng đi thiếu chính xác.

Thế trận trong những phút tiếp theo diễn ra giằng co. Nam Định có thời điểm gia tăng sức ép, trong khi Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công. Phút 40, Matheus Martins chuyền bóng thuận lợi để Văn Tùng tung cú sút quyết đoán. Thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng, nhưng trung vệ Eboa đã kịp thời lùi về giải nguy.

Khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây, Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 45+2, từ quả tạt chính xác của Ngọc Sơn, Ti Phông chọn vị trí dứt điểm. Bóng chạm đầu một hậu vệ Thanh Hóa, đổi hướng rồi đi vào lưới, giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn trước đội khách Nam Định.

Bước sang hiệp 2, Nam Định chủ động chơi chậm, duy trì đội hình phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Phút 57, đội chủ nhà có cơ hội rõ ràng để quân bình tỷ số. Tuy nhiên, Văn Tùng xử lý thiếu chính xác trong tình huống quyết định khi dứt điểm thẳng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh, bỏ lỡ cơ hội phối hợp với Guindo đang ở tư thế thuận lợi.

Càng về cuối trận, Thanh Hóa càng gia tăng sức ép.

Khi đội chủ nhà vẫn đang loay hoay tìm bàn gỡ, Nam Định tung đòn phản công quyết định. Phút 81, Tuấn Hải có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng trúng xà ngang. Chỉ 5 phút sau, từ pha băng lên bên cánh trái của Crawford và đường căng ngang vào trong, Tuấn Hải đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Saliou và các đồng đội không thể tìm kiếm bàn gỡ trước đối thủ Nam Định.

Trong những phút còn lại, Thanh Hóa không thể tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Chung cuộc, Thanh Hóa thất bại 0-2 trước Nam Định ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Xuân Hợp bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số ở vòng 4 V.League 2026/2027, trong khi Nam Định giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở mùa giải năm nay.