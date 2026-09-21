Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm '5 đúng' trong vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ

2.150 mẫu hài cốt liệt sỹ được chuyển từ phòng lưu mẫu tạm thời, chuẩn bị vận chuyển bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Thực hiện Kế hoạch “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, sáng 21/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức vận chuyển, bàn giao toàn bộ 2.150 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, nhân lực, tổ chức lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sỹ có mộ liệt sỹ thiếu thông tin, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Trước khi đoàn công tác lên đường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ, đặt sự trang trọng, cẩn trọng lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao mẫu.

Các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm “5 đúng” gồm: đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao theo quy định; tuyệt đối bảo đảm an toàn, không để xảy ra thất lạc, nhầm lẫn, hư hỏng.

Hồ sơ liên quan đến từng mẫu cũng được bàn giao đầy đủ, bảo đảm phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và giám định sau này.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sỹ với 11.174 mộ liệt sỹ. Trong đó có 25 nghĩa trang với các mộ liệt sỹ thiếu thông tin thuộc diện phải tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai nhiệm vụ đồng bộ, quyết liệt theo phương châm “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”, lấy mẫu theo phương thức “cuốn chiếu.”

Đến nay, toàn bộ khối lượng theo kế hoạch đã hoàn thành. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sỹ có mộ liệt sỹ thiếu thông tin, đạt 100%; khai quật 2.922/2.922 mộ liệt sỹ thiếu thông tin, đạt 100%; thu được 2.602 mẫu sinh phẩm, đạt 89%.

Có 320 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt liệt sỹ đã phân hủy, than hóa theo thời gian, chiếm 11%.Để bảo đảm an toàn cho các mẫu sinh phẩm sau khi thu thập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí một phòng lưu mẫu tạm thời tại bệnh xá (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Phòng được trang bị điều hòa, máy hút ẩm, bàn, giá để mẫu theo đúng quy định; nhiệt độ được kiểm soát bằng thiết bị chuyên dụng, duy trì ổn định từ 18-22 độ C.

Mỗi mẫu đều được gắn mã định danh, lập hồ sơ, danh sách riêng, bảo đảm thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và truy xuất nguồn gốc, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Công tác lấy mẫu hoàn thành ngày 10/9/2026, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Trong tổng số 2.602 mẫu thu được, lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao 3 đợt với 471 mẫu, trong đó 452 mẫu được lấy từ các nghĩa trang liệt sỹ và 19 mẫu là số hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô 2025-2026; còn lại 2.150 mẫu được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn tại phòng lưu mẫu tạm thời.

Việc hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang và bàn giao 2.150 mẫu hài cốt liệt sỹ lần này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các Anh hùng Liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại; góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sỹ.../.