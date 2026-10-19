Thanh Hóa thúc đẩy ứng dụng AI trong dạy và học

Nhiều trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã triển khai phần mềm dạy học có tích hợp AI.

AI giúp bài giảng trực quan, sinh động.

Tại Trường THPT Hàm Rồng (phường Hạc Thành, Thanh Hóa), trong giờ Vật lí về dao động điều hòa, giáo viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các mô phỏng trực quan, giúp học sinh dễ hình dung những hiện tượng vốn khó tiếp cận qua lý thuyết.

Với sự hỗ trợ của AI, giáo viên có thể tạo mô phỏng theo ý tưởng và yêu cầu của bài học mà không cần thành thạo ngôn ngữ lập trình. Những chuyển động được trực quan hóa giúp học sinh hiểu kiến thức nhanh hơn, đồng thời khơi gợi hứng thú khám phá, tìm tòi và nghiên cứu khoa học.

Thầy giáo Nguyễn Thái Quyết, giáo viên môn Vật lí, Trường THPT Hàm Rồng, cho biết AI giúp giáo viên hiện thực hóa ý tưởng thành các mô phỏng phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh. Nhờ đó, bài giảng có thể được điều chỉnh linh hoạt theo kịch bản dạy học, giúp học sinh dễ hiểu hơn so với việc chỉ hình dung qua lời giảng.

Không chỉ hỗ trợ giáo viên, AI còn mang đến cho học sinh thêm công cụ tìm hiểu kiến thức, giải đáp những vấn đề chưa rõ trong quá trình học tập. Em Lê Đăng Anh Minh, học sinh lớp 11C5, Trường THPT Hàm Rồng, chia sẻ: "AI giúp chúng em chủ động tìm lời giải cho những câu hỏi khó, bổ trợ kiến thức ngoài giờ học trên lớp".

AI giúp giáo viên hiện thực hóa ý tưởng thành các mô phỏng phù hợp với nội dung.

Những năm gần đây, Trường THPT Hàm Rồng từng bước đưa AI vào hoạt động dạy và học. Nhà trường tổ chức tập huấn, khuyến khích giáo viên nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và lựa chọn công cụ phù hợp với đặc thù từng môn học.

Từ thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu đến tạo mô phỏng trực quan, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong năm học này, nhà trường dự kiến đưa nội dung giáo dục về trí tuệ nhân tạo vào chương trình học, với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong năm học.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, cho biết việc ứng dụng AI đã được giáo viên triển khai từ những năm trước. Sau khi có chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý, nhà trường tiếp tục chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tăng cường khai thác công nghệ này.

Từng bước đưa AI vào trường học

Không chỉ ở bậc THPT, chuyển đổi số và ứng dụng AI cũng đang được triển khai tại các trường tiểu học. Với 43 lớp và 1.370 học sinh, Trường Tiểu học Thọ Phú 1 (xã Thọ Phú) xác định đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công nghệ thông tin và AI giữ vai trò hỗ trợ quan trọng.

Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên, khuyến khích sử dụng các công cụ AI phù hợp để xây dựng nội dung, hình ảnh và tình huống học tập. Nhờ đó, bài giảng trở nên sinh động hơn, giáo viên có thêm thời gian quan tâm, hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về kiến thức.

AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cô giáo Trương Thị Nhung cho biết, AI được sử dụng trong các tiết học Tiếng Việt, nhất là ở phần khởi động, thực hành và vận dụng. Các hình thức học tập trực quan giúp tạo hứng thú, tăng tương tác và hạn chế sự nhàm chán cho học sinh.

Theo thầy giáo Lê Đình Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Phú 1, ứng dụng công nghệ thông tin và AI góp phần nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức và từng bước hình thành phẩm chất, năng lực cần thiết.

Từ những lớp học cụ thể, AI đang góp phần thay đổi cách tổ chức dạy và học tại các nhà trường. Giáo viên có thêm công cụ thiết kế bài giảng, còn học sinh được tiếp cận kiến thức trực quan, chủ động hơn.

Để thúc đẩy quá trình này, ngành Giáo dục Thanh Hóa tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng, triển khai phòng học thông minh; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Khi được sử dụng phù hợp, AI không chỉ hỗ trợ giảm tải công việc cho giáo viên mà còn tạo điều kiện để học sinh phát huy tư duy, tính chủ động và khả năng sáng tạo. Đây là một trong những giải pháp góp phần đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sự phát triển của nguồn nhân lực trong thời đại số.