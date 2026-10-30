Thanh Hóa thúc đẩy sản xuất, chạy đua mục tiêu xuất khẩu 8,5 tỷ USD

Phấn đấu mục tiêu đạt 8,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu

Ngày 30/10, ghi nhận tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thanh Hóa, không khí sản xuất diễn ra khẩn trương. Các dây chuyền được duy trì ổn định, công nhân tăng cường làm việc, doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực, khai thác công suất máy móc nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Nho Thắng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiệu Đô, cho biết đơn hàng tương đối ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất. Riêng quý IV, công ty dự kiến đạt giá trị sản xuất khoảng 2 triệu USD, cao hơn 500.000 USD so với mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất hiện tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Công ty TNHH IVORY Triệu Sơn, hoạt động sản xuất cũng từng bước ổn định sau những biến động của thị trường quốc tế. Ông Chu Đức Hưng, Quản lý nhân sự công ty, cho biết thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 70-80% lượng hàng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tăng tốc hoạt động sản xuất những tháng cuối năm.

"Sau những tác động từ chính sách thuế quan và chi phí vận chuyển, hoạt động sản xuất, xuất khẩu đã từng bước ổn định. Đơn hàng được ký đến hết quý I/2027 giúp công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí lao động và bảo đảm tiến độ giao hàng", ông Hưng nói.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa sản xuất hơn 745 triệu sản phẩm, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng xuất khẩu đạt hơn 533 triệu sản phẩm, tăng trên 12%. Phần lớn doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm và quý I/2027, tạo cơ sở duy trì nhịp độ sản xuất trong những tháng cuối năm.

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, từ nay đến cuối năm, ngành dệt may phấn đấu đóng góp thêm 80-100 triệu USD, tương đương khoảng 2.080-2.600 tỷ đồng giá trị tăng thêm cho nền kinh tế tỉnh.

Không chỉ dệt may, các doanh nghiệp chế biến thủy sản cũng đang tăng công suất để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu.

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, một trong những doanh nghiệp chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, hoạt động chế biến được duy trì với công suất thiết kế khoảng 20.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho gần 300 lao động trực tiếp, với mặt hàng chủ lực là ngao chế biến xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Mỹ...

Trong 9 tháng đầu năm, công ty xuất khẩu khoảng 11.000 tấn sản phẩm, đạt giá trị khoảng 20 triệu USD, tương đương 65% kế hoạch năm. Kết quả này góp phần duy trì đà tăng trưởng của nhóm hàng thủy sản trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản vẫn gặp khó khăn về vùng nguyên liệu.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 5,887 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,3% kế hoạch năm. Dù kết quả chung tăng trưởng tích cực, vẫn có 11 trong tổng số 22 mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn đạt 23.560 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch 8,5 tỷ USD trong năm 2026, Thanh Hóa cần đạt thêm khoảng 2,613 tỷ USD trong 3 tháng cuối năm. Đây là áp lực không nhỏ, đòi hỏi các doanh nghiệp vừa duy trì sản xuất, tìm kiếm thị trường, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động thích ứng với những biến động thương mại toàn cầu.

Tháo gỡ điểm nghẽn logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Bên cạnh năng lực sản xuất của doanh nghiệp, việc phát triển hạ tầng logistics, cải thiện chất lượng dịch vụ hải quan và thu hút nguồn hàng qua cảng biển được xác định là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X, trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thanh Hóa tăng trưởng cả về quy mô và trị giá hàng hóa. Số lượng tờ khai hải quan và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 20-30% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn đạt 23.560 tỷ đồng, bằng 86% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Đáng chú ý, từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đăng ký và thực hiện thủ tục hải quan tại Thanh Hóa, ưu tiên nhóm có kim ngạch lớn và hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên.

Hội nghị sáng 30/10 bàn về thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và hải quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Trong 10 tháng, có 151 doanh nghiệp phát sinh mới hoặc quay lại đăng ký tờ khai tại đơn vị, gồm 82 doanh nghiệp có trụ sở tại Thanh Hóa và 69 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Số thu ngân sách tăng thêm từ nhóm doanh nghiệp này đạt hơn 290 tỷ đồng.

Tại hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và hải quan sáng 30/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng tích cực, với 151 doanh nghiệp mới hoặc quay lại làm thủ tục hải quan tại tỉnh.

Theo ông Liêm, phát triển logistics phải xuất phát từ nhu cầu thị trường và nguồn hàng thực tế, thay vì chỉ dựa vào quy hoạch hay định hướng chủ quan. Nhà nước cần đầu tư hạ tầng trên cơ sở nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa chủ hàng, doanh nghiệp vận tải, hãng tàu, cảng biển và các đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần, từng bước hình thành chuỗi logistics đồng bộ, hiệu quả, có sức cạnh tranh.

Đối với việc thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan và đưa hàng hóa qua cảng Nghi Sơn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu lấy chất lượng phục vụ, chi phí hợp lý, thời gian thông quan và tính ổn định làm yếu tố cạnh tranh. Các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi theo quy định, tôn trọng quyền lựa chọn hợp pháp của doanh nghiệp, không áp đặt hay làm thay hoạt động của doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trước mắt, từ nay đến quý I/2027, tỉnh cần tập trung giữ các tuyến tàu, vận động nhóm doanh nghiệp ưu tiên và chuẩn bị nguồn hàng cho bến container chuyên dụng. Về lâu dài, cần đẩy nhanh các hạng mục cảng cạn, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, kết nối giao thông, phát triển doanh nghiệp logistics và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan, yêu cầu chủ động triển khai ngay những phần việc thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ và có kết quả thực chất. Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi giai đoạn chuyển tiếp sang khai thác bến container chuyên dụng đã đến gần.