Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác về đầu tư, du lịch và khoa học, công nghệ tại Cộng hòa Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Áo với chủ đề “Kết nối điểm đến, xây dựng những nhịp cầu”. Ảnh: Chu Sơn - PV TTXVN tại Cộng hòa Séc.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vienna, Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã tham dự Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Áo.

Diễn đàn có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng; đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Áo; các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Chu Sơn (PV TTXVN tại Cộng hòa Séc).

Diễn đàn tập trung trao đổi về tình hình hợp tác du lịch song phương, chính sách thị thực, kết nối hàng không, triển vọng đường bay thẳng Vienna - Việt Nam; đồng thời giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và các đại biểu tham gia diễn đàn.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Áo trong hơn 50 năm qua là nền tảng quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng hợp tác du lịch. Trong đó, những thế mạnh của Áo về du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, thể thao và kinh nghiệm tổ chức các hành trình khám phá thiên nhiên có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển sản phẩm du lịch của Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tham gia trao đổi tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, nổi bật với Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Vườn quốc gia Bến En và các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa.

Cùng với hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tiếp tục được đầu tư, Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến trong các hành trình du lịch quốc tế.

Khách mời tham dự diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Chu Sơn (PV TTXVN tại Cộng hòa Séc).

Từ đặc điểm thị trường Áo, tỉnh Thanh Hóa đề xuất hợp tác phát triển 3 nhóm sản phẩm trọng tâm, gồm: du lịch thiên nhiên, cộng đồng tại Pù Luông gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống địa phương; du lịch văn hóa, di sản kết nối Thành nhà Hồ, Lam Kinh với các điểm đến trong và ngoài tỉnh; du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp ẩm thực và trải nghiệm bản sắc địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các hành trình kết nối Hà Nội, Ninh Bình với Thanh Hóa hoặc đưa Thanh Hóa trở thành điểm dừng trong các chương trình du lịch xuyên Việt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng.

Quan hệ thương mại, du lịch giữa Thanh Hóa và Áo bước đầu đạt một số kết quả. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Áo đạt khoảng 7,8 triệu USD; 7 tháng năm 2026 ước đạt 4,5 triệu USD, chủ yếu là giày dép, hàng may mặc, đá ốp lát và hoa quả đóng hộp.

Năm 2025, Thanh Hóa đón khoảng 13.275 lượt khách từ Áo. Tuy nhiên, quy mô hợp tác còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo tiếp tục hỗ trợ kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư Áo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, năng lượng sạch, xử lý môi trường, hạ tầng và logistics; mở rộng kết nối thương mại, du lịch và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng.

Để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị tăng cường kết nối trực tiếp doanh nghiệp lữ hành hai bên, tổ chức các đoàn khảo sát, xây dựng chương trình du lịch phù hợp với thị trường Áo; phối hợp quảng bá sản phẩm bằng tiếng Đức, tiếng Anh và trên các nền tảng số.

Thanh Hóa mong muốn thu hút đầu tư vào cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng sinh thái, dịch vụ trải nghiệm và các giải pháp quản lý du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo và gặp mặt các trí thức, chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Áo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng lớn của Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thông tin tình hình của tỉnh tại buổi gặp mặt các trí thức, chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Áo.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Áo trong kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế.

Tỉnh mong muốn các chuyên gia tham gia tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, kết nối nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng sạch, y tế kỹ thuật cao và đào tạo nhân lực. Trước mắt, có thể tổ chức các cuộc trao đổi chuyên đề trực tuyến, tiến tới xây dựng chương trình hợp tác, khảo sát thực tế tại Thanh Hóa.

Các trí thức, chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Áo tham dự chương trình.

Trong ngày 14/10, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Phòng Kinh tế Liên bang Áo (WKO). Tại buổi làm việc, đại diện WKO giới thiệu môi trường kinh doanh, tiềm năng đầu tư tại Áo và nhu cầu của các doanh nghiệp Áo trong tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất, chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Phòng Kinh tế Liên bang Áo (WKO).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, Thanh Hóa xác định công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, môi trường, du lịch, dịch vụ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với đại diện WKO.

Đồng chí đề xuất WKO phối hợp thiết lập đầu mối trao đổi thông tin thường xuyên; giới thiệu các doanh nghiệp Áo quan tâm đến công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, thiết bị chính xác, năng lượng sạch, xử lý môi trường, logistics và chế biến nông sản. Hai bên tăng cường tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, trao đổi đoàn khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Thanh Hóa cũng mong muốn được hỗ trợ tiếp cận các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối của Áo, tìm hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu phát triển bền vững và khai thác hiệu quả cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

“Tỉnh đang triển khai cơ chế đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược, dự án quy mô lớn xuyên suốt quá trình thực hiện, từ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng đến kết nối hạ tầng và vận hành dự án. Tỉnh trân trọng mời đại diện WKO và cộng đồng doanh nghiệp Áo đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Thanh Hóa”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định.

Làm việc với Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) tại Laxenburg, Áo, đoàn công tác đã trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ hoạch định chính sách và phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao thế mạnh của IIASA về phân tích hệ thống, mô hình hóa và nghiên cứu liên ngành, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế.

Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí đề xuất 3 nhóm nội dung hợp tác. Trọng tâm là nghiên cứu các phương án chuyển dịch năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải tại Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó xem xét khả năng ứng dụng các giải pháp thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS).

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế.

Cùng với đó, Thanh Hóa mong muốn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá rủi ro và quản lý tài nguyên; tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, ứng dụng phương pháp phân tích hệ thống, mô hình hóa và đánh giá tác động chính sách, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, dự báo và hoạch định chính sách của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa đang nghiên cứu Đề án thành lập Khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo; đã thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa và Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa, từng bước tạo nền tảng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

“Thông qua các hoạt động tại Cộng hòa Áo, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, có trọng tâm, gắn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với tiếp cận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh.

Tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối kết nối, tổng hợp nhu cầu và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đối tác liên quan để nghiên cứu, cụ thể hóa những cơ hội hợp tác phù hợp trong thời gian tới.