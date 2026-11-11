Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Ảnh: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Ông Yohei Kurisu, Tổng Giám đốc Ban Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị bền vững, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đối với quá trình triển khai Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa.

Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Đến nay, tiến độ xây dựng dự án đạt hơn 63%, vượt kế hoạch đề ra. Tập đoàn dự kiến sẽ đưa Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa đi vào hoạt động từ tháng 5/2027.

Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xây dựng đường dây 110kV đấu nối trạm biến áp và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đông Quang. Do vậy, Tập đoàn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc để nhà thầu triển khai các hạng mục hạ tầng theo kế hoạch.

Ông Yohei Kurisu, Tổng Giám đốc Ban Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị bền vững, Tập đoàn Sumitomo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn Sumitomo, đồng thời ghi nhận tinh thần làm việc quyết liệt, chuyên nghiệp của Tập đoàn và Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trong triển khai dự án tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời nhấn mạnh, Thanh Hóa xác định thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, môi trường, dịch vụ, du lịch và khoa học công nghệ là những lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án trọng điểm, tỉnh cam kết hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt từ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng đến quá trình vận hành, với tinh thần đúng quy định, không phát sinh chi phí, giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

Đối với Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Sumitomo tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, phấn đấu đưa khu công nghiệp vào hoạt động trong tháng 5/2027 theo kế hoạch; phát triển dự án theo mô hình khu công nghiệp xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng đề nghị Tập đoàn Sumitomo phát huy uy tín và mạng lưới đối tác quốc tế để phối hợp với tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Về lâu dài, nghiên cứu mở rộng đầu tư kết hợp phát triển đô thị, nhà ở và các dịch vụ tiện ích cho người lao động; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng sạch và dịch vụ logistics gắn với cảng biển Nghi Sơn.

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sẽ trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Thanh Hóa với doanh nghiệp Nhật Bản, tạo sức lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chất lượng cao, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Tập đoàn Sumitomo và tỉnh Thanh Hóa.