Trong hai ngày 14-15/11, đoàn công tác xã Nặm Ngà, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm tại xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân khu vực biên giới.

Hoạt động giao lưu giữa xã Nhi Sơn (Thanh Hóa) và xã Nặm Ngà, tỉnh Hủa Phăn (Lào), góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai địa phương.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở cơ sở; chia sẻ những cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hai bên cũng thảo luận về điều kiện sản xuất, sinh hoạt, những thuận lợi và khó khăn đặc thù tại địa bàn miền núi, biên giới. Qua đó, chính quyền hai địa phương có thêm cơ sở để tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề cùng quan tâm.

Đáng chú ý, ngày 15/11, đoàn công tác xã Nặm Ngà đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Ngày hội chợ xã Nhi Sơn. Các thành viên trong đoàn trực tiếp tìm hiểu cách tổ chức chợ, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Qua chuyến tham quan, đoàn công tác Lào bày tỏ sự quan tâm đến mô hình giao thương tại địa phương, đồng thời đề xuất chính quyền hai bên tạo điều kiện để người dân xã Nặm Ngà nói riêng và người dân Lào nói chung được sang tham quan, giao lưu, trao đổi và mua bán hàng hóa tại chợ Nhi Sơn theo đúng quy định pháp luật.

Đề xuất này được kỳ vọng góp phần mở rộng hoạt động giao thương, tạo thêm thị trường tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, đồng thời thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa người dân hai bên biên giới.

Đối với những hộ gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, việc có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng và trao đổi sản phẩm có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao giá trị hàng hóa, cải thiện thu nhập.

Bên cạnh hoạt động giao thương, hai địa phương cũng hướng tới tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển sinh kế, chia sẻ những mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thông qua các hoạt động giao lưu, người dân có thêm điều kiện học hỏi kỹ thuật canh tác, cách tổ chức sản xuất và kinh nghiệm phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt của từng địa phương.

Việc khuyến khích người dân trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực sẵn có mà còn tạo động lực chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước phát triển kinh tế hàng hóa.

Nhi Sơn là xã miền núi, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại địa phương.

Với đặc thù địa bàn miền núi, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, việc mở rộng giao lưu, kết nối với các địa phương của Lào có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Không chỉ tăng cường quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác còn giúp người dân tiếp cận những phương thức sản xuất mới, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ nông sản và từng bước nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, việc duy trì các hoạt động giao lưu giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới còn góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm đến đề xuất mở rộng giao thương, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đang được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Đây cũng là tiền đề để xã Nhi Sơn và xã Nặm Ngà tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.