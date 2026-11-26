Thu từ xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Trong cơ cấu tổng thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất đạt 14.385 tỷ đồng, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) đạt 23.094 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu là 26.298 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu ngân sách đang tăng theo từng ngày, không chỉ phản ánh sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn, mà còn cho thấy hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt của tỉnh cùng nỗ lực bám sát nguồn thu của các cơ quan chức năng.

Khu vực sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định giúp đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt từ 70.000 tỷ đồng trở lên trong năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất đấu giá, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng phương án thu cụ thể theo từng mặt bằng và tiến độ từng ngày, từng tuần.

Cùng với nguồn thu từ đất, cơ quan thuế được giao nhiệm vụ theo dõi sát các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh từ những dự án mới đi vào hoạt động và các doanh nghiệp có sản lượng tăng. Đồng thời đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất còn nợ cũng như các khoản phải nộp theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục theo dõi kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan, song song với việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.