Cán bộ thuế tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về chính sách thuế tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Tính đến ngày 17/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 60.129,6 tỉ đồng, vượt 8.473 tỉ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao là 51.656,3 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 34.979 tỉ đồng, bằng 105% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 24.945 tỉ đồng, bằng 135% dự toán.

Riêng trong ngày 17/11, ngân sách tỉnh thu hơn 181 tỉ đồng, gồm 136,38 tỉ đồng thu nội địa và hơn 42 tỉ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả này đưa tổng thu lũy kế vượt 116% dự toán được giao, và tiệm cận với mục tiêu thu 70.000 tỉ đồng trong cả năm 2026.

Trong các khoản thu nội địa, tiền sử dụng đất đạt hơn 13.775,88 tỉ đồng, bằng 99% dự toán HĐND tỉnh giao và 102,8% dự toán giao cho các xã, phường. (Riêng ngày 17/11, khoản thu này đạt hơn 98 tỉ đồng với thu từ hoạt động xổ số đạt hơn 62,2 tỉ đồng, bằng 152% dự toán). Nếu không tính tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa đạt 21.141 tỉ đồng, bằng 110% dự toán.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 23.960 tỉ đồng, bằng 134% dự toán. Thuế nhập khẩu đạt gần 477,9 tỉ đồng, bằng 419% dự toán; thuế xuất khẩu đạt 95% và thuế bảo vệ môi trường đạt 88% dự toán. Các khoản thu khác của ngân sách lũy kế đạt gần 205,3 tỉ đồng.

Để phấn đấu thu 70.000 tỉ đồng trong năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất đấu giá, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng phương án thu cụ thể theo từng mặt bằng và tiến độ từng tháng. Mức thu mục tiêu này cao hơn khoảng 35,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh cũng đôn đốc 36 địa phương có số thu tiền sử dụng đất dưới 50% dự toán và 13 địa phương còn phải thu số tiền lớn; đồng thời đẩy nhanh đấu giá các mặt bằng đã đăng ký. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý các đề nghị xác định giá khởi điểm đối với khu đất chưa có người tham gia đấu giá.

Cùng với nguồn thu từ đất, cơ quan thuế được yêu cầu theo dõi các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh từ dự án mới đi vào hoạt động và doanh nghiệp có sản lượng tăng; đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất còn nợ và các khoản phải nộp theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục theo dõi kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi thông quan và kiểm soát trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa để thu đúng, thu đủ.

Sau ngày 30/11, Sở Tài chính sẽ rà soát kết quả thực hiện, xác định các địa phương chưa đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu quý IV được giao.