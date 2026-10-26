Thanh Hóa: Thấy gì sau đợt ra quân vệ sinh môi trường?

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 20/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị, địa phương đã huy động được hơn 160.000 lượt người tham gia, xử lý 221 điểm tồn đọng, thu gom trên 10.000 tấn rác thải, bùn đất, khơi thông 586 km cống rãnh, kênh tiêu, dọn vệ sinh khoảng 4.800 km đường giao thông.

Sau 2 tuần toàn tỉnh ra quân, các điểm tồn đọng, mất vệ sinh môi trường và ngập úng do mưa lũ gây ra đến nay đã cơ bản được khắc phục, xử lý. Qua đây, Thanh Hóa cũng nhận định, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà và của toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hằng ngày, trở thành ý thức, trách nhiệm tự giác của từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ những kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo đảm tiêu, thoát nước, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và các đại biểu cùng đông đảo người dân tham dự lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi và UBND các xã, phường tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần, kết quả của đợt ra quân, đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành nền nếp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 18329/UBND-NNMT ngày 1/9/2026.

Ông Cường cũng giao UBND các xã, phường phối hợp với công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi phụ trách địa bàn chủ động, thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống kênh, mương, cống rãnh, cửa thu nước và các khu vực có nguy cơ ngập úng; kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí ách tắc, bảo đảm khả năng tiêu, thoát nước, nhất là trước, trong và sau các đợt mưa lớn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan nhà nước trực thuộc Trung ương đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh về ngày tổng vệ sinh môi trường hằng tuần, chủ động sắp xếp, bố trí 01 ngày cố định để vệ sinh môi trường khuôn viên, trụ sở của đơn vị; huy động lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia.

Cán bộ, viên chức Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình phường Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần.

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung tại ý kiến chỉ đạo trên; tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương vào báo cáo định kỳ theo Công văn số 18329/UBND-NNMT ngày 01/9/2026 của UBND tỉnh.

Đợt ra quân này cho thấy, Thanh Hóa đang rất quyết liệt trong hành động về giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu của thiên tai đối với đời sống và sản xuất của Nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp tích cực, góp phần sớm đưa Thanh Hóa phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.