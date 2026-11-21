Người dân thôn Tân Tiến, xã Công Chính mong sớm được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân là chỉ đạo được đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra tại buổi làm việc với phường Nam Sầm Sơn về những khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phường Nam Sầm Sơn, có 38 hộ với 71 lô đất liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn, thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương cũ, chưa được giải quyết đầy đủ thủ tục đất đai.

Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2009, chính quyền địa phương đã thu hồi đất của các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho dự án nhưng không hoàn thiện phương án, quyết định giao đất tái định cư và giá đất. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Quảng Hùng giao đất không đúng thẩm quyền, có trường hợp vượt diện tích, gây khó khăn cho việc cấp giấy chứng nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm việc tại phường Nam Sầm Sơn. (Ảnh: Phong Sắc)

Từ vụ việc này, Thanh Hóa yêu cầu rà soát, xử lý đồng bộ những tồn đọng trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, tập trung khắc phục các sai sót từ khâu bồi thường, tái định cư; bổ sung hồ sơ đất đai, bồi thường, tái định cư còn thiếu sau khi bàn giao nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây về cấp xã. Các địa phương phải chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, chờ đợi hướng dẫn qua nhiều cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt. Việc điều chỉnh quy hoạch và xét cấp giấy chứng nhận cần được triển khai song song; trường hợp đủ điều kiện phải giải quyết ngay, không lấy lý do chưa hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hoặc chưa làm rõ trách nhiệm cán bộ trước đây để kéo dài việc giải quyết quyền lợi của người dân.

Giải quyết vướng mắc về chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đợt cao điểm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời chấn chỉnh kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đất đai, không để phát sinh thêm những tồn đọng tương tự tại các dự án đang thực hiện thu hồi đất.