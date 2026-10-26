Thanh Hóa tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Đường Vạn Thiện-Bến En đi qua các xã Nông Cống, Thăng Bình, Như Thanh và Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

Trước tình trạng có hơn 300 dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực tập trung lãnh đạo, thực hiện phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm) trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tháo gỡ những điểm nghẽn

Những ngày này, trên công trường dự án mở rộng hơn 23km đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, gần 100 phương tiện cùng nhân lực đang hối hả thi công các hạng mục công trình. Sau một thời gian phải tạm dừng dự án vì thiếu vốn, hiện tỉnh Thanh Hóa bố trí vốn tập trung nhằm hoàn thiện tuyến giao thông này. Đầu tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các xã: Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm trường hợp còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 15/10/2026.

Chỉ huy thi công 1,2km đường qua xã Xuân Du, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng TVN Đỗ Minh Tú cho hay, đơn vị thi công được 30% khối lượng công việc thì phải tạm dừng kỹ thuật. Hiện nay, đơn vị tiếp tục được thực hiện dự án, cố gắng sớm hoàn thiện công trình. Trong khi đó, tham gia xây lắp 2,3km đường, Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt hiện đưa 13 thiết bị, phương tiện cơ giới đào, đắp đất nền đường 1,6km đã được bàn giao mặt bằng.

Tại mũi thi công ở xã Hợp Tiến, anh Lê Vũ Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt bộc bạch, khu vực này nhiều ao hồ, phải đắp đất từ 1,5-4,6m mới đạt đến cao trình K95 cho nên cần tới 120.000m3 đất đắp nền đường. Nhân lực cùng phương tiện cơ giới của đơn vị thi công hai ca/ngày nên đã đạt 30.000m3 nền đường.

Hiện lãnh đạo điều hành, giám sát trưởng cùng hai tổ công tác của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh thường xuyên bám tuyến giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công. Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Phạm Văn Lực nhấn mạnh: Ban tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá năng lực thiết bị, nhân lực từng nhà thầu, yêu cầu tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công. Các nhà thầu cần thi công đồng loạt để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, quy mô 30ha, gắn thu hút đầu tư với sắp xếp các cơ sở sản xuất hiện có. Dù vậy, tiến độ thực hiện dự án kéo dài do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng trao đổi: Chính quyền xã đã phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, gắn trách nhiệm cụ thể với lãnh đạo phụ trách, phòng chủ trì, cán bộ chuyên môn. Các đơn vị, địa phương liên quan đang tiếp tục tập trung giải quyết vướng mắc, tồn đọng theo quy định pháp luật.

Đến nay cơ bản đã ổn định về an ninh trật tự, hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư, đồng thời giám sát tiến độ thực hiện Cụm công nghiệp Vĩnh Minh. Giai đoạn 1, nhà đầu tư cơ bản đã thi công xong mặt bằng, hệ thống đường giao thông, xử lý nước thải, hiện đang thi công hệ thống điện chiếu sáng. Chính quyền xã đã quy hoạch mở rộng hơn 20ha diện tích Cụm công nghiệp Vĩnh Minh và được tỉnh chấp thuận xây dựng thêm một cụm công nghiệp nhằm sắp xếp các cơ sở sản xuất theo quy hoạch...

Thi công nền đường từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514 ở Thanh Hóa.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 52 cụm công nghiệp đang xây lắp trên diện tích 1.802ha, vốn thực hiện đạt 7.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng vốn đăng ký đầu tư. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, việc thành lập, đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động góp phần thu hút các dự án sản xuất công nghiệp mới và gắn với bố trí mặt bằng kinh doanh cho các cơ sở sản xuất di chuyển khỏi khu dân cư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Dù vậy, đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa mới đạt hơn 59%, đòi hỏi từ tỉnh đến các ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị liên quan rốt ráo hơn nữa trong thực hiện “1 xuyên suốt, 6 rõ”.

Gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể

Nhận diện điểm nghẽn, tỉnh Thanh Hóa tập trung giải phóng mặt bằng và đã đạt 80% diện tích kế hoạch vào ngày 20/9; đã bổ sung 14,22 triệu m³ vật liệu xây dựng, ưu tiên cấp mỏ cho dự án quy mô lớn. Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, ban hành quy chế hoạt động, tỉnh đã rà soát, xem xét tính chất mỗi dự án, phân công các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương phối hợp, chủ động giải quyết vướng mắc cho các dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, xã, phường cập nhật tình hình. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các tổ công tác cài đặt, sử dụng, cập nhật các thông tin, tài liệu lên phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Do vậy, tỉnh đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 287 dự án, góp phần khơi thông 144.571 tỷ đồng, gần 2.086ha đất cho các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, các xã, phường cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc các cam kết của tỉnh với doanh nghiệp. Cần xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất và nguồn lực kém hiệu quả.

Đồng chí Tô Anh Dũng đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa kinh doanh, đề cao uy tín và trách nhiệm xã hội...